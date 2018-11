Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost platit cu aproape 100.000 de lire pentru un discurs de doua ore la un eveniment desfasurat la New York la inceputul lui noiembrie, relateaza joi Press Association. Onorariul primit, care este mai mare decat salariul sau anual de parlamentar,…

- Aproape doua treimi dintre scotieni - 64% - sunt de parere ca un al doilea referendum cu privire la Brexit ar avea un rezultat favorabil ramanerii in Uniunea Europeana, releva un sondaj citat joi de Press Association. Conform aceluiasi sondaj, a carui publicare coincide cu lansarea in…

- Aproape o cincime (18%) dintre participantii la trafic acuza simptome de greata si stare generala de rau in timpul deplasarii cu masina, conform unui sondaj realizat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. Bancheta din spate a masinii pare a fi cea mai nociva pentru persoanele afectate de…

- Doar 15% dintre britanici cred ca guvernul a gestionat in mod competent chestiunea imigratiei, potrivit unui nou studiu, citat duminica de agentia Press Association, pe un esantion de aproape 20.000 de persoane din Marea Britanie, informeaza Agerpres.

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, s-a inecat in cada in urma intoxicatiei cu alcool, conform anchetei desfasurate in Londra pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs decesul, relateaza joi Reuters si Press Association. Solista…

- Se deschide o noua investigație asupra decesului solistei de la trupa ”The Cranberries”. Dolores O′Riordan a fost gasita moarta intr-o camera a hotelului Park Lane din Londra , pe 15 ianuarie, a anunțat agerpres.ro. Artista avea 46 de ani, iar moartea ei n-a fost considerata suspecta, intr-o prima faza.…

- Ancheta privind circumstantele in care s-a produs decesul solistei formatiei de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, va fi reluata, informeaza joi Press Association. Solista irlandeza in varsta de 46 de ani a fost gasita decedata intr-o camera de hotel din Park Lane, Londra.…

- Un sondaj realizat in perioada iunie-iulie, publicat miercuri, releva ca 59% din votanții britanici ar vota pentru ramanerea țarii lor in Uniunea Europeana daca s-ar organiza un nou referendum privind Brexit, in timp ce 49% ar vota pentru ieșire ,conform postul de televiziune RTE, citat de Mediafax.