Două trasee turistice omologate, în zona Luna Șes (Foto) Odata cu dezvoltarea domeniului schiabil, zona turistica Luna Șes a devenit punct de reper pentru turismul montan satmarean. Daca pe timp de iarna posibilitațile de recreere vor fi multiple (schi de agrement pe piste amenajate, schi de tura și freeride), pe timp de vara, activitațile turistice sunt strans legate de existența traseelor turistice care pun […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Catalinoiu Gociman și Gabriel Iliescu, fondatorii ViziteazaDelta.ro, au investit aproximativ un milion de euro in platforma MyPal.travel, un sistem inovativ și inteligent de informare, rezervare și plata online pentru servicii turistice integrate in destinații din intreaga lume.

- SPJ Salvamont Satu Mare vine cu precizari noi in legatura cu traseele turistice din zona Luna Șes. Pe langa cele doua trasee turistice Cruce Galbena și Cruce Albastra care au fost omologate, SPJ Salvamont a inceput lucrarile de reamenajare a inca doua trasee, „Punct Galben” , care pornește din Parcare…

- Maramuresenii si alti turisti amatori de drumetii montane si de sporturile specifice sezonului alb vor beneficia de sprijinul jandarmilor montani maramureseni pentru a-si petrece zilele libere ori vacanta de iarna in Maramures in conditii de siguranta. In vederea evitarii unor situatii nedorite cauzate…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Litoralul, muntele, zonele balneo, Delta Dunarii au inregistrat in acest an cresteri de pana la 25% fata de anul Anterior, potrivit ANAT. ”Numai in luna septembrie au fost emise vouchere de vacanta in valoare de 7 milioane de euro, insa cea mai mare valoare a fost…

- Autoritațile au girat construcția, din bani europeni, a unui depozit de deșeuri in Pasul Mestecaniș din Suceava, langa drumul european și popasuri turistice CJ Suceava a cheltuit peste 7 milioane de euro, fonduri europene, pe o groapa de gunoi situata fix in inima unei zone turistice impresionante.…

- Turistii care vor merge la vara pe litoralul romanesc al Marii Negre se vor plimba cu o barca pe Canalul Dunare-Marea Neagra, pentru ca apoi sa viziteze, organizat, atractiile din judetul Constanta.

- Lacul Colibita este in centrul unuia dintre cele mai mari proiecte de reabilitare din Transilvania. 27 de milioane de euro va costa prelungirea vietii barajului cu inca 100 de ani. Golirea lacului se poate desfasura doar in perioada septembrie-martie, pentru a proteja bio-diversitatea si pestii.

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. A fost întocmita lista celor mai populare orașe din CSI la capitolul destinații turistice de toamna pentru turiștili din Rusia. Capitala Moldovei a fost inclusa în acest top-10. © Sputnik / Евгений ПанасенкоPremierul solicita promovarea potențialului…