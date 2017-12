Stiri pe aceeasi tema

- Doua tone de petarde si artificii fara documente au fost descoperite si confiscate de politistii din Ilfov de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice, potrivit Politiei Romane.

- Polițiștii Serviciului Arme Explozivi Substante Periculoase Suceava l-au surprins in flagrant, joi, in parcarea unui local din comuna Moara, pe un tanar din localitate, care oferea spre vanzare, fara autorizație, 518 bucați de petarde, din categoriile F3 și F1.Articolele pirotehnice in cantitate de…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la o casa din localitatea ilfoveana Dumbraveni, dupa ce o centrala a explodat, incidentul nefiind soldat cu victime, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.

- Șoferul acuzat de protestatari ca a provocat incidentul din fața sediul PSD a ajuns la Inspectoratul de Poliție al Județului și da declarații la aceasta ora. Barbatul are 50 de ani și este domiciliat în Sibiu.

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie...

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov,…

- Sectia 3 Politie a fost sesizata, la data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 15:30, de reprezentantul unei case de amanet, cu privire la faptul ca, doi cetateni moldoveni incearca sa amaneteze o bratara din metal galben, prezentata in mod fals ca fiind din aur. Politistii s-au deplasat la societatea…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava au confiscat aproximativ 120 de kilograme de articole pirotehnice in cadrul...

- Doi patroni, unul din Ramnicu Sarat iar celalalt din Buzau, s-au ales cu dosare penale dupa ce politia a descoperit la perchezitii ca aveau articole pirotehnice, respectiv petarde si artificii detinute ilegal.

- Politistii din Vrancea au confiscat peste 3.500 de kilograme de petarde si artificii, in urma a 5 perchezitii domiciliare efectuate in Focsani si in comuna Tifesti, la persoane banuite de...

- Angajați amenințați de patron cu pistolul, la Ocna Sibiului. Mai mulți angajați ai unei firme producatoare de șeminee din Ocna Sibiului, județul Sibiu, s-au dus miercuri, 13 decembrie, in biroul patronului lor, ca sa ceara explicații, dupa ce nu și-au mai primit de trei luni salariile. Doar ca, in loc…

- In urma unor controale efectuate azi, 13 decembrie 2017, de catre politistii din Campeni, au fost depistate doua societati ce comercializau petarde si artificii, fara a fi autorizate in acest sens. Politistii au confiscat 7.311 astfel de articole si au intocmit dosare penale in care sunt efectuate cercetari…

- „Polițiștii au depistat la domiciliul unui barbat de 43 de ani, din Chișineu-Criș, 1.739 articole pirotehnice – artificii și petarde -, pentru care nu a putut prezenta documente legale. Articolele pirotehnice au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor, pe numele barbatului fiind intocmit…

- Polițiștii din Ilfov au confiscat aproximativ 1.400 de kilograme de petarde și artificii fara acte legale, care erau transportate cu o autoutilitara, în apropierea localitații Șindrilița.

- 300 de kilograme de petarde si artificii, precum si 6.000 de lei, au fost ridicate in vederea confiscarii de politistii din Ilfov, de la un barbat surprins in flagrant delict in timp ce ridica respectivele articole pirotehnice de la o firma de curierat.La data de 11 decembrie a.c., politistii din Ilfov…

- Arsenal de obiecte pirotehnice. Asta au gasit polițiștii in locuința unui tanar din Targu Carbunești. 100.000 de artificii și petarde au ridicat oamenii legii din casa acestuia in urma unor percheziții. Articolele pirotehnice au fost confiscate, iar tanarul de 24 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta…

- Viceprimarul orasului Babadag, Iordan Nastase, a sesizat vineri Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea, reclamand ca, in timp ce mergea pe strada, un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice l-a lovit. „Ma indreptam spre casa cand am fost agresat initial verbal de respectivul,…

- Peste sase mii de articole pirotehnice comercializate ilegal au fost confiscate de politisti in bazarul din municipiul Suceava, in cadrul actiunii ''Foc de Artificii'', se arata intr-un comunicat remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Citeste si: DNA si DIICOT, tinute din scurt.…

- Numarul tinerilor care au optat pentru una din unitatile de invatamant cu profil militar care pregateste subofiteri de jandarmi creste de la an la an la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Jadarmi Judetean Bistrita-Nasaud. Anul acesta 65 de tineri au depus cereri de inscriere…

- Pentru al doilea an consecutiv, intrarea in 2018 va fi marcata la Barlad de tradiționalul foc de artificii de la intersecția Cerbul de Aur. Așa cum s-a intamplat de revelionul trecut, cand municipalitatea barladeana a lansat focul de artificii din zona Cerbul de Aur, la fel se va proceda și anul acesta.…

- 1 Decembrie 2017 – Ziua Naționala a Romaniei, prilej pentru cinstirea memoriei eroilor care și-au dat viața pentru Romania Unita Pe o ploaie mocaneasca, in jurul pranzului, la Monumentul ridicat ”in amintirea eroilor din comuna Afumați care s-au jertfit pentru intregirea neamului”, primarul Gabriel…

- Reprezentantii ISU Alba au transmis, luni, ca societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul sa aiba loc intr-o anumita zona, insa in urma recunoasterii in teren si analizarii documentatiei depuse cererea a fost respinsa. Firma organizatoare nu…

- Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Tulcea a demarat o ancheta interna, dupa ce pe o rețea de socializare au aparut imagini filmate in comuna Niculițel cu un incident in care este implicat un polițist care incerca sa urce un barbat intr-un autovehicul al IPJ. În primele imagini…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Dolj a fost astazi prezent la manifestarile de 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei cu sapte autovehicule. Politistii rutieri au participat cu doua autospeciale folosite pentru patrulare si supravegherea traficului rutier, dar si ...

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Merei, au efectuat un control privind verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice. In urma verificarilor efectuate la o unitate comerciala, ce are ca obiect de activitate vanzarea de…

- In perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, politistii maramureseni actioneaza, in cadrul actiunii nationale Foc de Artificii pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice si pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.Seful IPJ Calarasi, comisar sef Marian Iorga coordoneaza ancheta crimei infioratoare petrecute pe DN3A, vineri seara,…

- O femeie de 44 ani, din Galati, a fost retinuta pentru 24 ore, pe baza de ordonanta, fiind banuita de savarsirea unor infractiuni de furt din locuinte prin insusirea calitatilor de reporter si agent vanzari, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, doi barbati din municipiul Bucuresti, imediat dupa ce au incercat sa insele o varstnica prin metoda „accidentul”. Cei doi au fost retinuti, iar in cursul zilei de duminica, 12 noiembrie, vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj,…

- Politistii Serviciului Transporturi Maritime in colaborare cu vamesii au descoperit si confiscat, marti, peste 3.600 de bidoane cu ulei sintetic de motor, contrafacut, in urma verificarii unui container sosit in portul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit unui comunicat…

- Agresiunea s-a petrecut vinerea trecuta in hipermarket-ul central din comuna Belcești, județul Iași Victima Fabian Busuioc in varsta de 28 a fost urmarita cateva zeci de minute inainte de agresiune Cu privire la acest incident Inspectoratul de Poliție al județului Iași ne-a transmis ca ancheta se afla…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu si Postului de politie comunal Podgoria au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor asociate din taierea ilegala, transportul, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase.

- Procurorii DIICOT din Bacau l-au retinut pe luptatorul Anatolie (Tolea) Ciumac, acuzat ca face parte dintr-o grupare de contrabandisti cu tigari. Alaturi de Tomac, au mai fost retinuti Niculae Iordache, Dan Miron, Vasile Placinta, Ionel Pavel, Tudorel Paun Petre si Valentin Stan pentru constituire…

- Un deputat PNL a fost ranit intr-un accident rutier, dupa ce mașina lui s-a rasturnat pe marginea drumului. Accidentul a avut loc pe DN 13 E60, in afara localitatii Saschiz. Dezvaluirea a fost facuta de Cristian Chirtes, liderul PNL Mures. Potrivit lui Chirtes, Doru Opriscan a suferit leziuni in zona…

- O femeie si un barbat au fost reținuți de politisti, marți, dupa ce ar fi furat bani din locuintele unor pensionari pe care i-au mintit ca ofera gratuit servicii de deratizare. Cei doi suspecți și-au inceput „activitatea” pe 8 septembrie, cand au patruns in locuinta unei femei de 80 de ani, s-au dat…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a cazut, marti dupa-amiaza, in raul Dambovita, fiind scos din apa de trecatori, in stare de inconstienta, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov. El a fost resucitat de catre echipele de salvare care au ajuns la fata locului si va fi…

- Soferii circula cu greutate pe DN7, la intrarea in judetul Sibiu, pe sensul dinspre Valcea, unde patru masini s-au tamponat, autovehiculele fiind scoase in afara soselei, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.