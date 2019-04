Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil cu doua TIR-uri . Soferul roman a fost strivit efectiv in cabina autocamionului. VIDEO Un roman a ajuns in stare critica la spital dupa ce doua tiruri s-au ciocnit, in Italia. Barbatul a fost strivit efectiv in cabina autocamionului. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, sofer al unui TIR incarcat cu piatra, a fost ranit si a ramas incarcerat in urma unui accident petrecut pe DN 73, pe raza comunei Stalpeni, a informat Inspectoratul de...

- Un barbat a ramas incarcerat in autoturism, dupa un accident produs vineri dimineața la intrare in Cluj-Napoca, pe centura ocolitoare de la Apahida. Din primele informații, ar fi avut loc o coliziune intre un autoturism și un autotren. foto primita de la Diana La fața locului intervin echipaje de descarcerare…

- Circulatia feroviara intre Toplet (judetul Caras-Severin) si Drobeta Turnu Severin (judetul Mehedinti) a fost reluata, incepand cu ora 10,45, dupa ce vagonul de marfa incarcat cu gaz lichefiat, care a deraiat marti dimineata, in jurul orei 4,20, a fost repus pe sine. "Vagonul deraiat a fost repus pe…

- Doi oameni și-au pierdut viața in aceasta dimineața, in urma unui impact extrem de violent intre doua tiruri. Accidentul s-a petrecut pe DN 6 in apropiere de localitatea Slatina Timiș. Un tir a ajuns pe contrasens a lovit remorca unui alt autocamion, dupa care a intrat frontal in cabina unui alt tir.…

- Camera de bord a unei mașini care circula pe DN73, in județul Brașov, a surprins un accident infiorator. In imagini se poate vedea cum autoturismul trece peste un barbat, care statea intins pe șosea.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in localitati din Banat si Oltenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in...

- Un grav accident de circulație s-a produs, astazi, pe DN79, in județul Arad, in sensul giratoriu din localitatea Santana spre Curtici. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, in accident au fost implicate doua mașini. Conform polițiștilor, șoferul unei mașini nu a adaptat…