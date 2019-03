Stiri pe aceeasi tema

- Starleta de televiziune Kylie Jenner este cea mai tanara miliardara, potrivit noii liste Forbes, in care Jeff Bezos, fondatorul Amazon, ramane cel mai bogat om din lume, scrie news.ro.Membra familiei Kardashian in varsta de 21 de ani a facut avere din compania de cosmetice Kylie Cosmetics,…

- Pentru Simona Halep, 27 de ani, anul 2019 a debutat abrupt. A pierdut inca din primul meci la Sydney, apoi a fost eliminata in optimi la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Cazuta de pe locul 1 WTA pe 3, Simona Halep a urcat ulterior pe locul 2 in topul jucatoarelor profesioniste…

- Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners, ii cere artistei sa-i plateasca suma de 500 de milioane de dolari, ceea ce i-ar putea pune in pericol lui Celine Dion aproape intreaga avere, estimata in 2018 de revista Forbes, la 430 de milioane de dolari. Se…

- Celine Dion, supervedeta canadiana, se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta, la varsta de 50 de ani, atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera, relateaza ziarul spaniol El Pais. Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners,…

- Un model celebru pe Instagram a fost mușcat de un porc salbatic langa care a vrut sa se fotografieze, pe o plaja din Bahamas. Michelle Lewin, nascuta in Venezuela, a mers recent in Bahamas, unde, pe o plaja, a dat peste niște porci salbatici. Tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa se fotografieze…

- In ultimul trimestru al anului trecut, profitul net al Facebook a crescut cu 61%, pana la 6,88 miliarde de dolari, iar cifra de afaceri trimestriala a crescut cu 30% pana la 16,9 miliarde de dolari. Pe ansamblul anului 2018, profitul net a crescut cu 39%, pana la 22,1 miliarde de dolari, in timp…

- Douazeci si opt de multinationale din industria de petrochimie, de reciclare si a bunurilor de larg consum au anuntat miercuri ca au infiintat o alianta dispusa sa ofere peste 1 miliard de dolari pentru a gasi solutii eficiente in privinta eliminarii din mediul inconjurator a deseurilor din plastic,…

- Chow Yun-fat, starul multimilionar din "Tigru si Dragon", a promis ca isi va lasa mostenire intreaga avere organizatiilor caritabile, potrivit AFP, citat de News.ro. Multimilionar, el se regaseste pentru prima data in lista Forbes al celor mai bine platiti actori din lume in 2015, impreuna cu starul…