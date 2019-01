Două tinere au spart o mașină aflată în parcarea unui centrul comercial din Pitești Doua tinere au spart o mașina aflata in parcarea unui centrul comercial din Pitești. Pe 26 ianuarie seara, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au identificat doua tinere, (23 de ani din Fagaraș, județul Brașov și 19 ani, din Baiculești), banuite de savarșirea infracțiunii de furt. Cele doua sunt banuite ca ar fi spart un autoturism aflat in parcarea unui centru comercial din Pitești, de unde au sustras mai multe bunuri. Prejudiciul, in valoare de circa 500 de lei, a fost recuperat in totalitate. Cercetarile continua, in vederea stabilirii intregii activitați infracționale. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri au varsta de 28 de ani si 19 ani au cheltuit suma de 600 de lei. „La data de 15 ianuarie, politistii Sectiei 4 Iasi au identificat doi tineri, banuiti de comiterea infractiunilor de furt, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal la un sistem informatic. „In…

- Spargator de mașini, prins de polițiștii argeșeni. In noaptea de 6 spre 7 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti l-au depistat in flagrant pe Z.N.A., de 25 de ani, din comuna Mosoaia, imediat dupa ce acesta a patruns intr-un autoturism neasigurat. Tanarul este banuit ca, in aceeasi…

- Un minor de 17 ani și o tanara de 18 ani, cercetați pentru furt! Au spart chioșcuri de ziare din Pitești pentru țigari. Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au retinut un minor de 17 ani si o tanara de…

- Polițiștii brașoveni au reținut doi barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fiind suspectați ca au sustras aproximativ 18.000 de lei dintr-o locuința din Perșani. In prima zi a anului, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Voila au fost sesizați cu privire la faptul…

- Tanara de 22 de ani este domiciliata in comuna Frumusita si a fost depistata de politistii de la Rutiera pe strada Domneasca din municipiul Galati, aproape de miezul noptii dintre 27 si 28 decembrie 2018. Soferita tupeista risca sa ajunga la inchisoare.

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Sig, a fost retinut de politisti si propus luni, 26 noiembrie a.c., cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a patruns in mai multe locuinte, de pe raza comunei, de unde a sustras diferite sume de bani si bunuri. Prejudiciul a fost recuperat in proportie de aproximativ…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Crasna, a fost retinut de politisti si va fi propus joi, 22 noiembrie, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a deposedat prin violenta o femeie de telefonul mobil. Cercetarile efectuate de politistii Politistii Postului de Politie Crasna au stabilit ca, in data…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Șinca, județul Brașov, a fost reținut, luni, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, fiind banuit ca ar fi sustras un autoturism. Suspectul, ar fi furat mașina, duminica, in jurul orei 16.30, din parcarea unui centru comercial situat pe Șoseaua Cristianului,…