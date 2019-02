Două televiziuni din România se închid la 1 martie Televiziunile Telekom Sport 5 si Telekom Sport 6 se vor inchide din 1 martie 2019. Furnizorii de servicii de televiziune cu plata vor avea posibilitatea de a inlocui in grile aceste televiziuni cu posturile tv Telekom Sport 3 si Telekom Sport 4, dar acordurile de retransmisie si conditiile financiare trebuie renegociate, deoarece continutul difuzat pe Telekom Sport 3 si Telekom Sport 4 este superior calitativ celui difuzat pe Telekom Sport 5 si Telekom Sport 6. Acordurile de retransmisie se vor renegocia pana pe 31 martie 2019, perioada in care furnizorii de servicii de televiziune cu plata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

