- Autoritațile din Franța au decis construirea unui zid de-a lungul graniței cu Belgia pentru a împiedica raspândirea pestei porcine, virus care poate pune în pericol cea mai mare industrie porcina din Europa, relateaza Reuters. Autoritațile franceze au intrat în alerta…

- Comisia Europeana, care considera o "prioritate" lupta impotriva pestei porcine africane, a salutat luni decizia Belgia de a efectua sacrificari preventive de porci, la zece zile dupa depistarea virusului in aceasta tara, relateaza AFP. "Autoritatile belgiene au luat decizia buna de a sacrifica animalele…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...