- O nava saudita care ar fi urmat sa transporte armament din Franța catre Arabia Saudita a parasit vineri portul francez Le Havre fara arme la bord și acum se indreapta spre portul spaniol Santander, potrivit site-urilor specializate in localizarea navelor, informeaza Reuters, potrivit mediafax.Informația…

- Un atac cu bomba care avea ca ținta forțele de ordine de lânga un templu Sufi din orașul pakistanez Lahore a provocat o serie de decese și a ranit câteva zeci de persoane, scrie Reuters. Atacul a avut loc miercuri, la o zi de la începerea lunii sfinte a Ramadanului, în…

- Rusia vrea ca la reuniunea din iunie cu Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa se decida majorarea productiei de titei datorita imbunatatirii conditiilor de pe piete si a scaderii stocurilor, a indicat luni Kirill Dmitriev, seful Fondului rusesc pentru investitii directe, transmite Reuters.…

Zeci de persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra forțelor de securitate din provincia Badghis, situata in vestul Afganistanului, au anunțat autoritațile locale in noaptea de joi spre vineri, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Aramco din Arabia Saudita a fost anul trecut cea mai mare companie petroliera din lume, depasind Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Royal Dutch Shell, Total si BP, a anuntat luni agentia de evaluare financiara Fitch, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Saudi Aramco este cel mai mare…

- Agnes Calllamard, raportoare speciala a ONU in ancheta internationala privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul, a declarat joi ca audierile secrete ale celor 11 suspecti, in Arabia Saudita, nu respecta standardele internationale si ca procedurile judiciare…

- Sapte combatanti din cadrul Fortelor Democratice Siriene (FDS) au fost ucisi in noaptea de luni spre marti intr-un atac, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat o purtatoare de cuvant a aliantei arabo-kurde sustinte de Statele Unite, primul atac revendicat marti de catre gruparea Statul Islamic (SI)…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat „profund intristata de evenimentele ingrozitoare” de vineri de la Christchurch, in Noua Zeelanda, unde 49 de persoane au fost ucise in atacurile produse in doua moschei, informeaza Reuters, dpa si AFP.