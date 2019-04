Stiri pe aceeasi tema

- Documentare despre Rembrandt, Van Gogh, Michelangelo si Leonardo da Vinci vor fi proiectate in luna aprilie, la Grand Cinema & More, relateaza News.ro.Seria de documentare „Colectia de Arta” va debuta pe 1 aprilie, cu „Van Gogh: A New Way of Seeing”, semnat de regizorul David Bickerstaff.…

- Muzeul national de Antichitati si Arte islamice din Alger a fost devastat, vineri, in timpul protestelor fata de al cincilea mandat al presedintelui Abdelaziz Bouteflika, in varsta de 82 de ani. Azzedine Mihoubi, ministru al Culturii, a anuntat ca toate bunurile furate au fost recuperate, scrie Le…

- La Galeria „Ion Irimescu” Suceava a fost vernisata marți, 26 februarie, o expoziție dedicata primaverii, Marțișorului, la care publicul a putut admira zeci de tablouri realizate de artiști plastici suceveni, membri ai Filialei Suceava a Uniunii Artistilor Plastici Profesionisti. Gazda ...

- Muzeul de Arta Moderna din San Francisco (SFMOMA) va scoate la licitatie in luna mai o importanta lucrare a pictorului american Mark Rothko estimata la intre 35 si 50 de milioane de dolari, relateaza EFE preluata de Agerpres. Sotheby's, compania care va organiza licitatia, a anuntat vineri…

- O pictura mai putin cunoscuta a lui Paul Gauguin, prezentata publicului de doar doua ori in circa 140 de ani, va fi scoasa la licitatie la Paris in data de 29 martie, informeaza AFP preluta de Agerpres. Tabloul, realizat in 1881, a carui valoare a fost estimata la 600.000 si 900.000 de euro,…

- Tabloul „Floarea soarelui“, de Vincent Van Gog„Floarea soarelui“, de Vincent Van Goghh, panza devenita celebra in intreaga lume, nu va mai fi transportat in strainatate din cauza "fragilitatii", a anuntat pe 24 ianuarie muzeul din Amsterdam consacrat pictorului post-impresionist olandez. Realizata in…

- Tabloul "Floarea soarelui", de Vincent Van Gogh, panza devenita celebra in intreaga lume, nu va mai fi transportat in strainatate din cauza "fragilitatii", a anuntat pe 24 ianuarie Muzeul din Amsterdam, consacrat pictorului post-impresionist olandez. Realizata acum 130 de ani, opera face obiectul,…

- Un cadou neașteptat și, posibil, foarte scump a primit Casa-muzeu „Vincent van Gogh” din Drenthe. Tabloul, despre care se presupune ca a fost pictat de marele pictor olandez, a fost transmis Muzeului de catre o locuitoare din Olanda, in virsta de 92 de ani, comunica Interfax, citind postul de televiziune…