- ♦ In primele 11 luni ale anului trecut, consumul de benzina si motorina ajunsese la peste 6,3 milioane de tone, astfel ca 2017 devine cel mai bun al vanzarilor de carburanti din ultimii zece ani, potrivit datelor din cea de-a saptea editie a Anuarului ZF Energie. „Pe fondul cresterii…

- Noul vaccin protejeaza impotriva a patru tipuri de cancer, iar calitatea sa este garantata de specialiști de prestigiu ai lumii medicale romanești. Incepand cu aceasta luna, pe piața din Romania este disponibil un nou instrument de prevenție impotriva bolilor provocate de infecția cu virusul HPV,…

- Noul Rolls-Royce Phantom a debutat la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Se anunta noi proteste de amploare, de aceasta data, insa, in fata ministerului Economiei. Federatia Sindicatelor Libere din Romania anunta, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, ca vor manifesta joi in fata ministerului, nemultumiti fiind de "neputința, neștiința, lipsa de viziune și…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a preluat pachetul majoritar de 80% din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. “Asa cum ne-am obisnuit actionarii, ne continuam accelerat planul de extindere si…

- Bestia din Est, cum a fost numit valul de aer polar care afecteaza intregul continent, va lovi nordul si estul tarii cu viscol si ninsori abundente. Duminica, temperaturile scad cu pana la 20 de grade. Pana atunci, Romania este distrusa de ape. Jumatate din tara este sub doua coduri de inundatii.

- Jaguar Land Rover, companie detinuta de indienii de la Tata Motors, a prezentat recent ultima sa propunere pentru acest segment: E-Pace. E-Pace e cel de-al treilea SUV produs de Jaguar, dupa F-Pace si I-Pace. F-Pace, lansat in 2016, a devenit unul dintre cele mai de succes modele ale companiei. E-Pace,…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a anunțat, luni, ca primele 10.000 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania, din Austria, in cel mult doua saptamini. Produsul este utilizat in imunodeficiența primara și este autorizat pe piața din Uniunea Europeana, deci nu ar mai avea nevoie de o noua autorizație.…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Grupul britanic DS Smith, unul dintre cei mai mari producatori și furnizori de ambalaje din carton ondulat și materiale plastic la nivel mondial, a anunțat astazi finalizarea procesului de achiziție a celor doua companii romanești EcoPack și EcoPaper, tranzacție in valoare de 208 milioane de euro. Prin…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, se arata intr-o analiza realizata de o companie internationala de consultanta…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- In contextul unei cresteri economice care a depasit performantele celorlalte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), Romania a inregistrat un an 2017 foarte bun din punct de vedere al pietei imobiliare, in special pentru segmentele de birouri, investitii si terenuri.

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Kiwi Finance a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 13,25 milioane de lei, mai mare cu 21% fata de 2016, intermediind credite de 562 de milioane de lei (+27%). De la infiintare (2003) pana la sfarsitul lui 2017, creditele intermediate au depasit un miliard de euro, a comunicat joi compania.…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat. Comparativ,…

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, îsi mentine pozitia de lider pe piata de videoproiectoare. Potrivit datelor furnizate în studiul de piata realizat de compania…

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca, citat de Agerpres. Întrebaţi…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei…

- DIN CUPRINS Andrei Rosu, Vasile Osean, Marius Alexe si Ionut Olteanu se intorc in aceasta seara in Romania, dupa ce au incheiat Talisker Whisky Atlantic Challenge cu un nou record mondial. La jumatatea lui decembrie, patru romani plecau din micutul port La Gomera, aflat in paradisul Insulelor…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- ♦ Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania ♦ Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…

- Statistica anului 2017 privind inmatricularile de autoturisme realizata de DRPCIV arata ca marca Renault ți-a majorat cota de piața cu 0,6 puncte procentuale. Conform directorului Renault Commercial Roumanie, Hakim Boutehra, marca franceza a vandut anul trecut 130 de mașini electrice.

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Atenție, cumparatori: Cum deosebim o ciocolata veritabila de una contrafacuta / În ultima perioada, pe piața de dulciuri din Republica Moldova și-au facut apariția un șir de producatori locali mici, care au aruncat manușa marilor branduri naționale și internaționale de bomboane. "Calitatea…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Datele aferente inmatricularilor de noi vehicule pentru anul 2017 nu sunt inca disponibile, insa este cert ca anul trecut au intrat in circulație circa 140.000 – 150.000 de autoturisme și vehicule comerciale. Pentru anul abia inceput, prognozele se afla sub semnul incertitudinii, piața fiind dependenta…

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…