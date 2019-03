Stiri pe aceeasi tema

- Leia Carrico și Caroline Carrico au disparut, vineri, de langa casa lor din Benbow, la nord-vest de Sacramento, California. Fetele s-au avantat in padure, deși mama lor le interzisese sa faca acest lucru. Au fost gasite dupa 44 de ore, in urma unei mobilizari de amploare, dupa ce fetele au lasat ambalaje…

- Un baietel de trei ani a supravietuit miraculos dupa ce a parcurs trei kilometri prin padure, pe un ger de minus 35 de grade Celsius. Copilul din tinutul Habarovsk din Rusia a ramas singur, pentru ca tatal sau a cazut sub gheata si s-a inecat.

- Madison, un caine din rasa ciobanesc anatolian, a stat o luna in fața ruinelor casei stapanii sale dupa incendiile din California. Deși era vizitat zilnic și i-au fost aduse mancare și apa, cainele a refuzat sa fie dus la un adapost pentru animalele care au supraviețuit incendiilor, scrie ABC News.…

- In timp ce incendiul cunoscut drept „Camp Fire“ facea ravagii in statul american California, lasand in urma cel putin 85 de morti si fortand mii de oameni sa se mute, Madison astepta rabdator.