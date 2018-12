Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii au efectuat controale in 755 de piete si in 426 de locatii din fondul forestier national, iar pe drumurile publice au fost derulate 2.825 de actiuni, fiind constatate 575 de infractiuni. De asemenea, politistii au aplicat 10.851 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6.476.000…

- Un roman stabilit in orașul italian Filetto și-a rapit fosta soție de care divorțase pentru a o opri sa nu se duca la un alt barbat. Orbit de gelozie, omul și-a sechestrat fosta nevasta pe care a snopit-o in bataie și a amenințat-o cu moartea, in speranța ca se va intoarce la el. Carabinierii din orașul…

- In ultimele 24 de ore, politistii au confiscat 68 de pomi de Craciun. Actiunile de combatere a delictelor legate de taierea si valorificarea pomilor ... The post IPJ Alba: 68 de brazi confiscați in ultimele 24 de ore. Polițiștii continua acțiunile pentru verificarea operațiunilor cu brazi de Craciun…

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…

- Politistii au primit o sesizare legata de dispariția unei fete in varsta de 15 ani. Irimescu Cristina Aurelia, din Olari, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1, 60, greutate 50 de kg, constitutie astenica, par saten, mediu, ochi caprui. La momentul plecarii era…

- Cei doi sarbi au fost depistați in timpul unui control la o societate comerciala de pe raza județului Timiș. Oamenii legii au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a cetațenilor straini pe raza județului. „Astfel, in urma controlului efectuat la o societate…

- In primele noua luni ale acestui an s-au inregistrat peste 60 de accidente rutiere grave, in județul Gorj, din care 17 cu implicarea pietonilor. In acest sens, Inspectoratul de Poliție, in parteneriat cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu, au desfașurat, joi, o acțiune intitulata…

- Ieri, polițiștii au fost sesizati de disparitia de la domiciliu a unui copil de 6 ani, pentru care s-a solicitat urmarirea la nivel national. La data de 5 octombrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, BORA MANUEL CATALIN, de 6 ani si 11 luni, din comuna Rast, județul Dolj, a plecat…