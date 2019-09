Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, 14 septembrie 2019, in zorii zilei, intr-o casa din Totoi, in care se aflau doua persoane, dintre care una cu handicap. 12 pompieri au auns la fața locului pentru stingerea flacarilor. Din pacate, o femeie de 80 de ani a murit iar un barbat de circa 55 de ani a suferit…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 56, in Dolj, pe raza localitații Radovan. O femeie in varsta de 34 de ani a intrat intr-o depașire fara sa se asigure și s-a lovit frontal de o mașina care circula regulamentar din sens opus, a notat observator.tv. La volanul celeilalte…

- O tragedie de proporții a avut loc in aceasta dupa amiaza la Șendreni, in județul Galați, la intersecția DN 25 cu DN 2B. Citeste intreaga stire: Doi oameni au murit, iar alți doi sunt in stare grava dupa un teribil accident in Galați. Mercedesul lor a intrat sub o betoniera

- Un copil a murit, iar altul a ajuns la spital, dupa ce au detonat o grenada pe un teren de joaca. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:10, in curtea unui bloc de locuințe din orașul Criuleni. Copiii se jucau cu grenada. In urma exploziei, un minor de 10 ani a decedat pe loc, iar altul,…

- Caz tragic la Criuleni. Doi copii se jucau cu o grenada si la un moment dat au detonat-o. In urma exploziei, un minor de 10 ani a decedat pe loc, iar altul, de 11, a fost dus la spital.Vom reveni cu detalii.

- Un echipaj de la Inspectoratul judetean de Jandarmi a fost solicitat prin 112 sa intervina, dupa ce un barbat din Vatra Dornei, judetul Suceava, ar fi atins „indecent” o copila de 12 ani. Jandarmii l-au imobilizat pe suspect si pentru ca acesta ar fi opus rezistenta, i-au dat cu spray lacrimogen direct…