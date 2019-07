Două surioare s-au înecat într-un râu. Fratele mai mic a dat alerta Fetele, impreuna cu un frate mai mic, de 7 ani, au intrat in apa sa se scalde. Copiii ar fi ajuns intr-o zona unde albia se adanceste brusc si nu au mai putut iesi. Ramas in urma fetelor, fratele lor i-a alertat pe parinti. Copilele au fost scoase la mal de rudele si vecinii intrati in apa in cautarea lor. La venirea echipajelor de ambulanta, una dintre fetite era in stop cardio respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. A do (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

