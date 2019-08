Două străzi, fără apă, după o avarie la rețea Compania de Apa Brașov, a anunțat in urma cu puțin timp ca in zona bulevardului Garii s-a produs o avarie la rețeaua de apa. Echipele companiei intervin pentru remederea avariei, care afecteaza doua strazi. Astfel, pentru remedierea avariei, furnizarea apei va fi intrerupta pana in jurul orei 13:00 pe: B-dul Garii nr.20, 22 Str. Lacramioarelor. „Echipele noastre sunt in teren și fac eforturi de a finaliza lucrarea in cel mai scurt timp posibil. Va mulțumim pentru ințelegere!„, spun reprezentanții companiei. The post Doua strazi, fara apa, dupa o avarie la rețea appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INEU. Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, lanseaza, printr-un comunicat de presa, o serie de acuze la adresa Companiei de Apa cu privire la situația din Ineu. „Orașul Ineu sufera de ani de zile din cauza calitații proaste a apei potabile, dar niciun factor de decizie la nivel județean nu s-a implicat…

- Nissan Motors a anuntat miercuri, ca profitul din primul trimestru a scazut cu aproximativ 90%, cu o zi inainte de a declara ca va face restructurari de mai mult de 10.000 de locuri de munca. In aceste condiții, criza se accentueaza pentru cel de-al doilea mare producator de automobile din Japonia,…

- O noua serie de „lucrari la calea de rulare” va opri, pe 20 iulie, intre orele 8 și 18, circulația tramvaielor pe tronsonul UTA-Capitan Ignat. Așadar, strada Cocorilor va fi inchisa din nou circulației tramvaielor, pentru a doua oara in decurs de cateva saptamani. „Urmare a acestui fapt, linia 18 b…

- Jonathan Ive, designerul principal al produselor companiei Apple, a anuntat ca va demisiona din functie in decursul acestui an pentru a-si incepe propria companie, dupa o colaborare de aproape 30 de ani cu Apple, relateaza BBC si The Verge, titreaza Mediafax. Designerul iPhone, Mac, iPod si a multor…

- Jonathan Ive, designerul principal al produselor companiei Apple, a anuntat ca va demisiona din functie in decursul acestui an pentru a-si incepe propria companie, dupa o colaborare de aproape 30 de ani cu Apple, relateaza BBC si The Verge, cuteaza mediafax.ro.

- Petru a lamuri o serie de considerații fara suport in realitate lansate in spațiul public, Compania de Apa S.A. Buzau aduce la cunoștința publicului din municipiul Buzau urmatoarele aspecte: Nici o rețea de canalizare din lume nu este proiectata sa preia pe termen scurt cantitați nelimitate de apa pluviala.…

- UPDATE, ora 15:40 – Un tramvai al Companiei de Transport Public Iasi a sarit de pe sine. Incidentul s-a petrecut pe ruta 1 in timp ce se deplasa spre Statia Padurii. La fata locului a fost solicitat un utilaj de interventie pentru a repune tramvaiul pe calea de rulare. Purtatorul de cuvant al CTP Iasi,…

- In ciuda ploilor torențiale din ultimele saptamani, reprezentanții Companiei APA Brașov dau asigurari ca apa este potabila, buna de baut. Astfel, conducerea instituției recomanda brașovenilor sa ignore mesajele false care apar pe rețelele de socializare, prin care se anunța ca apa nu ar fi potabila.…