Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a decis luni, in Consiliul de Administrație, inființarea unei Antreprize de construcții insarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului București, scrie digi24.ro. …

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regionala Centru, Simion Crețu, au semnat astazi contractele de finanțare pentru doua proiecte caștigate de județul Brașov in cadrul Programului Operațional Regional (POR). Proiectul denumit…

- Autoritațile locale din Tulnici au scos la licitație proiectul privind construirea unei scoli cu clasele I-VIII in comuna. Valoarea investiției este estimata la aproximativ 2,4 milioane de lei. In cadrul acestui proiect vor fi realizate servicii de proiectare: Documentație Tehnica…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 7,1%, in luna ianuarie a acestui an fata de luna decembrie 2017, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 66,2%, pe fondul declinului lucrarilor de reparatii…

- S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA MODERNIZARII UNITATII DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VALCEA! Miercuri, 14 februarie a.c., presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul pentru elaborarea temei de proiectare, a expertizei tehnice si a…

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Autoritatile verifica toata reteaua de drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Gorj, in vederea demararii unui program de reparatii de primavara. Ninel Muja, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca in functie de rezultatele inspectiilor din teren se va face o evaluare…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10.00-17.00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- Pentru ca autoritațile nu au fonduri, brancardierii, asistentele și medicii de la Maternitatea din Arad au pus mana, la propriu, pentru a renova o parte din Clinica de Obstetrica-Ginecologie. Lucrarile de modernizare au fost finanțate de sponsori: o asociație templiera și cateva companii, in parteneriat…

- Inceputul de an a fost de bun augur pentru Clinica de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Blocul operator, mai multe saloane, dar si spatii auxiliare ale acesteia au beneficiat de lucrari de modernizare. Despre ce este vorba? Iata lucrarile efectuate: demontarea geamurilor…

- In luna decembrie a anului trecut, au fost scoase la licitatie lucrarile in valoare de peste 3 milioane de euro pentru proiectul "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidavaldquo;. Proiectul a fost cofinantat, pana la 31.12.2015, din…

- Odata cu bugetul municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat și lista lucrarilor de reparații care se vor executa la unitațile de invațamant in acest an, majoritatea in perioada vacanței de vara. Suma totala alocata este de 850.000 lei. Lucrarile au fost stabilite pe baza solicitarilor transmise…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. O statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. O statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- Consiliul Judetean va aloca fonduri consistente in acest an pentru finalizarea proiectului de reparatii capitale la cladirea principala a Spitalului Judetean din Ploiesti si pentru demararea unor lucrari de renovare la unul dintre etajele Maternitatii. Spitalul de Obstetrica Ginecologie din…

- Sectorul de constructii va creste in acest an cu 3,5%, urmand ca ritmul sa scada la 0,2% in 2019, pentru a urca la 1,9% in 2020, in conditiile in care anul trecut acest segment a consemnat un declin de 5,4%, potrivit prognozei actualizate a Bancii Transilvania. Statistica publicata astazi…

- In luna decembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. cu 22,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 4,4%.…

- Observatorul Roman de Sanatate (ORS) a intocmit un top a celor mai curate spitale, dar și al serviciilor medicale din unitațile sanitare din Romania. Statisticile au fost intocmite in baza a 122.423 de chestionare electronice, completate de pacienti dupa externare, in perioada decembrie 2016 – ianuarie…

- Pe Axa rutiera strategica 3 Neamț – Bacau, unul dintre cele cinci proiecte de acest fel de care se ocupa Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, au fost deja contractate doua proiecte, unul pentru 60,36 km, altul pentru 94,44 km. Proiectele sunt finanțate din Programul Operațional Regional…

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital. Potrivit raportului,…

- O femeie a ajuns la ora 3 dimineata la maternitate cu contractii. Spre uimirea tuturor, bebelusul nu a mai putut astepta sa ajunga intr-o sala de nasteri si a venit pe lume chiar pe holul spitalului.

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a terminat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- Sfarsitul primului semestru al actualului an universitar reprezinta, pentru studentii Facultatii de Arhitectura si Urbanism de la Universitatea Politehnica Timisoara, o incununare a muncii depuse pana acum. In etapa actuala acestia, impreuna cu profesorii coordonatori, organizeaza mai multe expozitii…

- Corpul vechi al Maternitații din Brașov a fost modernizat printr-un program al Bancii Mondiale. Au fost refacute saloanele, salile de achiziționata aparatura medicala de ultima generație. Lucrarile au inceput in toamna anului 2015 și trebuiau finalizate in august 2016. In final lucrarile au intarziat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri la Brasov, unde a participat la inaugurarea corpului modernizat al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. I.A. Sbarcea", ca a dorit sa vada "cum arata normalul", apreciind investitia drept una "absolut reusita", conform Agerpres."Sunt…

- Vechiul corp al Maternitatii Brasov, reabilitat printr-un program al Bancii Mondiale, va fi inaugurat oficial vineri, 2 februarie 2018. Obiectivul de investiții „Restructurarea secțiilor de obstetrica și neonatologie din Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie «Dr. I.A. Sbarcea» Brașov”,…

- Muzeul Judetean Gorj a realizat un proiect pentru reabilitarea Casei Memoriale „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu. Lucrarile vor demara in primavara si vor fi realizate de angajatii Muzeului Judetean Gorj. Conducerea muzeulu...

- Dupa ce zilele trecute ministrul Sanatații, Florin Bodog, a cerut autoritaților locale sa urgenteze autorizarea corpului Maternitatii, care a fost reabilitat, documentul a fost semnat miercuri, la Primaria Brasov, iar joi a ajuns in posesia conducerii unitatii spitalicesti. Autorizatia de construire…

- 69 de elevi din clasele 0 – VIII care frecventeaza cursurile la Rahau invața, dupa revenirea din vacanța de iarna, intr-un spațiu amenajat și dotat adecvat pentru activitațile școlare. Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul…

- Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau”, care a fost selectat pentru o finantare nerambursabila de 2.354.517 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. Pana la finalizarea…

- Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul “Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau”, care a fost selectat pentru o finantare nerambursabila de 2.354.517 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. Pana la finalizarea…

- Maternitatea din Brasov a fost modernizata cu 5 milioane de euro, bani veniti de la Banca Mondiala. Lucrarile sunt gata din octombrie, dar unitatea sta inchisa. Autoritatile locale spun ca este nevoie de acte de la Ministerul Sanatatii. In schimb reprezentantii ministerului spus ca este o problem locala.

- Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de întretinere si reparatii curente, cu 25,1%, si la lucrarile de reparatii capitale cu 19,9%. Pe obiecte de constructii au avut loc scaderi la constructiile ingineresti cu 23,2% si la cladirile nerezidentiale cu 14,1%. Cladirile rezidentiale…

- In luna noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta cu 7,3% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Fata de luna…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,8%, în primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, în conditiile în care volumul lucrarilor a scazut pe total ca serie bruta cu 6,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.…

- Duminica dimineața, in jurul orei 7.15, doua echipaje cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism Opel Astra, parcat in curtea…

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat saptamana aceasta trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței…

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in iluminatul…

- Reprezentanții Consiliului Județean Arad au inițiat procedurile de licitație pentru intocmirea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic necesara realizarii investiției „Reparații capitale Palatul Cultural – Muzeul Județean”. Documente existente Expertiza tehnica și DALI (Documentația…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti–Ilfov (ADRBI), Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, anunta finalizarea contractului de asistenta tehnica cod SMIS 101102, avand ca obiect acordarea de finanțare nerambursabila pentru implementarea proiectului "Cerere de finanțare ADR…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat finanțarea proiectului ce va oferi acces imbunatațit la apa potabila in județul Alba. 106.500 de locuitori din județul Alba vor avea in viitor acces la sistemul de distribuție a apei potabile, prin intermediul unei investiții din fonduri europene de 86,6 milioane…