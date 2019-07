Două siameze cu capetele unite au fost "dezlipite" cu succes Interventia chirurgicala extrem de complexa a implicat mai multe proceduri la care au fost supuse Safa si Marwa Ullah, venite pe lume in Pakistan in ianuarie 2017. Fetitele s-au nascut cu o forma de alipire numita craniopagus, cu craniile si unele zone ale creierelor unite si interconectate.



''Craniopagus este o afectiune exceptional de rara si complexa'', a declarat David J. Dunaway, unul dintre specialistii care au condus echipa de chirurgi.



Interventia chirurgicala, efectuata in luna februarie, a fost cea mai complexa procedura de separare pe care echipa medicala a realizat-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

