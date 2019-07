Două şcoli din Giurgiu, reabilitate cu circa 11 milioane lei din fonduri europene "Noi ne mandrim ca in comuna noastra toata lumea munceste pamantul, oamenii au solarii si nu pleaca nimeni din sat, nu avem pe nimeni plecat pe afara (in strainatate n.r.), toata lumea munceste aici si copiii sunt acasa, motiv pentru care incercam si noi sa le facilitam participarea la un invatamant de calitate. De aceea, inca din anul 2015 am depus doua proiecte pentru reabilitarea scolii numarul unu din Colibasi si a scolii din satul Campurelu. Este vorba de proiecte prin POR 2014-2020 cu finantare nerambursabila in valoare de 6,08, respectiv 4,74 milioane de lei. Acum doua saptamani de zile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

