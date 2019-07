Stiri pe aceeasi tema

- La absolvire, 27 de licee din toata tara au rata de promovare a bacalaureatului intre 0 si 5% de sase ani incoace. La admitere, repartizarea la licee se face inclusiv cu medii de 2 si chiar cu numai cateva sutimi peste 1. Liceele in cauza se poate spune ca merg in gol. Ceruta, asteptata de agentii economici,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, o masura de reducere a birocratiei, privind accesul persoanelor cu dizabilitati, la calatoria gratuita pe CFR. "Vom aproba in sedinta de astazi (miercuri -n.r.) inca o masura in sprijinul persoanelor cu dizabilitati, prin consultarile cu organizatiile neguvernamentale…

- In sudul Frantei au fost inregistrate temperaturi record. Termometrele au indicat 45,1 de grade Celsius, valori fara precedent pentru regiunea Carpentras. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile ar putea creste si mai mult.

- Incendiul de la Notre-Dame nu a fost provocat de o mana criminala, este anuntul autoritatilor franceze la mai bine de doua luni de la eveniment. Cauza incendiului ramane necunoscuta, iar anchetatorii iau...

- Autoritațile din Malaezia au decis inchiderea pana joi a 475 de școli și gradinițe, dupa ce zeci de oameni au fost spitalizați cu simptome care indica inhalarea de fum toxic, posibil degajat de deșeuri industriale. Este al doilea incident de acest tip care are loc in acest an, transmite Reuters. Elevii…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat marti ca se asteapta ca Bruxellesul sa sanctioneze Roma din cauza inrautatirii deficitului si a datoriei sale enorme aplicandu-i o amenda de trei miliarde de euro, relateaza AFP. "Intr-un moment in care somajul in randul tinerilor atinge 50% in anumite…

- Primarul general, Gabriela Firea a convocat vineri, un comandament in vederea organizarii primei vizite in Romania a Sanctitații Sale Papa Francisc, eveniment care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie.Potrivit programului, pe parcursul zilei de 31 mai, Suveranul Pontif va participa la…

- In ciuda riscurilor pe care și le asuma, mulți șoferi iși parcheaza mașinile in diverse locuri, deși ii incurca pe ceilalți. Sunt blocate garaje, curți sau alte porți, iar polițiștii locali nu au cum sa stea cu mainile in san, aplicand amenzi. Probabil inconștient, un șofer și-a lasat zilele trecute…