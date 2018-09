Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Daniel Morar considera ca Legea de revizuire a Constitutiei "suprima dreptul la casatorie si garantii ale acestuia", potrivit unei opinii separate la decizia prin care Curtea Constitutionala a României (CCR) a decis ca actul normativ

- La data de 8 octombrie, adica la o zi dupa referendumul pentru redefinirea in Constituție a noțiunii de ”familie”, va avea loc primul termen in apelul dosarului lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse Realitatea TV.

- La data de 8 octombrie, adica la o zi dupa referendumul pentru redefinirea în Constituție a noțiunii de &"familie&", va avea loc primul termen în apelul dosarului lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse Realitatea TV.

- Nicolae Robu i-a intrebat joi pe prietenii virtuali daca au o opinie „favorabila casat homo” sau „defavorabila casat homo”, la sondajul de pe Facebook votand deja aproape 8.000 de oameni. Pana la ora transmiterii acestei știri, balanța inclina spre primul raspuns: 63% au spus ca au o opinia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la iesirea din biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu stie daca referendumul pentru redefinirea notiunii de familie va avea loc in octombrie, pentru ca mai sunt pasi procedurali de indeplinit.

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. „In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin referendumul pentru modficarea Constitutiei, liderul PSD, Liviu Dragnea "pune la cale o cacealma", precizand ca nu se va ține cont de votul romanilor, nefiind inca aplicat referendumul din 2009."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, pentru redefinirea noțiunii de familie, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminica a lui octombrie."Am discutat si cu colegii, si la începutul lunii septembrie, în…