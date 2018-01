Doua s-au dus deja. Cat zile libere avem in 2018 Doua s-au dus deja. Cat zile libere avem in 2018 In acest an vom avea mai mult de zece zile libere. Primele doua au fost 1 si 2 ianuarie. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1 mai - Ziua Muncii 27 mai (duminica), 28 mai (luni) - Rusalii 15 august - Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie - Sfântul Andrei 1 decembrie - Ziua Nationala a României 25 decembrie, 26 decembrie - Craciunul … Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

Sursa articol si foto: ziuadecj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dieta vikingilor, vedeta curelor de slabire in 2018 Ca si populara dieta mediteraneana, dieta nordica propune un stil de viata, nu un regim alimentar temporar. Spre deosebire de prima, însa, dieta vikingilor elimina complet din alimentatie pâinea alba, pastele si mamaliga, interzicând…

- Vesti bune pentru romani! Malluri noi in 2018 Dezvoltatorii imobiliari au in plan sa construiasca aproximativ 290.000 de metri patrati de spatii comerciale noi in 2018. „Anticipam ca atentia dezvoltatorilor de retail se va îndrepta spre orasele mai mici ca numar de locuitori,…

- Euro incheie anul 2017 la un nou maxim istoric Cotatia afisata vineri, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei este de 4,6597 lei/euro, un nou maxim al tuturor timpurilor dupa cel din 21 noiembrie, care fusese de 4,6551 lei/euro. Sedinta de tranzactionare debutase, vineri dimineata, la un…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- Incepe vacanta de iarna. Calendarul anului scolar 2017-2018 Elevii si prescolarii intra, de vineri, in vacanta de iarna, ei urmand a se intoarce la cursuri pe 15 ianuarie 2018. Elevii intra într-o vacanta de trei saptamâni care începe pe 23 decembrie 2017 si se încheie…

- BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. BNR va pune în circulatie, începând cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede…

- Dr. Quinn: 5 semne care va pot avertiza ca hormonii voștri au luat-o razna Ridicați mana daca in ultimele saptamani v-ați simțit obosite, balonate sau ați avut dispoziții schimbatoare. E normal - în fiecare luna, hormonii voștri - care sunt, dealtfel, arma secreta a organismului - încep…

- Scapa de depresie și insomnii cu un singur ingredient Consuma acest ceai și vei combate depresia. Mai mult decat atat, datorita acestuia poți alunga și insomniile care iți creeaza batai de cap. Este vorba de ceaiul de sunatoare, ale carui beneficii sunt numeroase. Aceasta planta înflorește,…

- Dieta olandeza. Cate kilograme poti sa slabesti fara sa te infometezi? Dieta olandeza te ajuta sa slabesti fara sa te infometezi. Este un regim alimentar care se realizeaza timp de o saptamana. Nu este greu de urmat, trebuie doar sa alegi din alimentele recomandate mai jos, pentru mic dejun, pranz si…

- Dieta cu castraveti. Pierzi doua kilograme in trei zile Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme in doar trei zile. Face insa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de cateva zile, intrucat este hipocalorica și nu ofera…

- Dieta cu avocado, efect dublu: Scade colesterolul și kilogramele Un avocado pe zi scade nivelul colesterolului rau și ține kilogramele la distanța. Dieta cu avocado reduce și alte grasimi din sânge care provoaca boli de inima. Cercetatorii spun ca un avocado pe zi înlocuiește grasimile…

- Cinci alimente care impiedica aparitia cancerului Aceste cinci alimente impiedica aparitia celulelor de cancer, oprindu-le sa se mai hraneasca. 1. Afine si zmeura - Sunt eficiente în special în cazurile de cancer ovarian. Lupta eficient cu stresul oxidativ. 2. ....…

- Greva la institutiile Ministerului Muncii din Cluj Peste 100 de angajati ai institutiilor subordonate Ministerului Muncii din Cluj-Napoca – ITM, AJOFM, Casa de Pensii si AJPIS – au intrerupt lucrul timp de doua ore si au protestat, luni, in curtea cladirii comune in care isi desfasoara activitatea,…

- Pop: Bugetul Educației, cel mai mare din ultimii zece ani Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca invațamantul va primi in 2018 cel mai mare buget din ultimii zece ani. "Proiectul de buget pe anul 2018 este finalizat! Avem la educație cel mai mare buget din ultimii 10 ani", a scris Pop pe Facebook.…

- VIDEO | Cum arata in 2017 tradiționalul brad de Craciun de la Rockefeller Center din New York Orașul New York a marcat miercuri seara o tradiție pe care o respecta de peste opt decenii prin aprinderea tradiționalului brad de Craciun instalat la Rockefeller Center, un eveniment care da startul Sarbatorilor…

- FOTO | ISIS ameninta marile orase cu atacuri teroriste: ”Ne vedem de Craciun in New York” Stat Islamic a lansat o serie de imagini cutremuratoare in care promite un Craciun cat mai sangeros pentru sutele de mii de oameni care se vor afla in cele mai mari orase din lume. "Va vom distruge…

- In miez de noapte, a intrat in casa fostei sotii si a dat foc unor haine Un clujean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru savarșirea infractiunilor de violare de domiciliu și distrugere, ambele savarșite in stare de recidiva. În noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2017, în…

- Controale ISU in cluburile din Cluj. Amenzi de 65.000 lei Pompierii clujenu au continuat acțiunile de control inopinat privind prevenirea și stingerea incendiilor la cluburi și discoteci de pe raza județului Cluj. Astfel, cadre ale Inspecției de Prevenire au executat de la începutul lunii,…

- BREAKING NEWS A MURIT Cristina Stamate. Dupa Stela Popescu, a mai cazut o stea Actrița Cristina Stamate a murit luni dimineața, la spitalul Floreasca, la varsta de 71 de ani. Actrita Cristina Stamate a murit luni dimineata, pe un pat de spital. Se întâmpla la numai o zi dupa înmormântarea…

- Clujul gazduiește Congresul Ligii aleșilor locali ai PNL VIDEO Congresul Ligii aleșilor locali ai PNL s-a intrunit astazi la Cluj. La întâlnire participa președintele liberalilor, Ludovic Orban, primarul Clujului, Emil Boc, primari, vice-primari ai PNL din întreaga țara.…

- 3 cafele pe zi inseamna mai multe beneficii decat riscuri Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin,…

- 2018, anul cutremurelor devastatoare? Pamantul si-a incetinit viteza de rotatie In 2018 ar putea avea loc cutremure devastatoare din cauza incetinirii vitezei de rotatie a Pamantului, cele sase cutremure puternice din acest an fiind doar inceputul, avertizeaza specialistii in fizica pamantului.…

- Cel mai sanatos aliment din lume: Il consumi zilnic si tii doctorii departe Popeye avea dreptate in legatura cu spanacul: e cel mai sanatos aliment din lume. La fel și alte vegetale cu frunze de culoare verde inchis. Acestea ofera cei mai mulți nutrienți per calorie. Dintre toate grupurile de…

- Euro, la un maxim istoric Potrivit cotatiei oficiale afisata marti de Banca Nationala a Romaniei, euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Valoarea de marți a depașit precedenta cotație mininima a leului, de 4,6495, din 13 noiembrie 2017. Leul s-a prabusit…

- Nu sunt drumuri blocate in Cluj dupa ninsoarea de luni noaptea Avand in vedere ninsorile sporadice din cursul nopții trecute, in dimineața zilei de 21 noiembrie 2017, la nivelul judetului Cluj, nu se inregistreaza drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia desfasurandu-se normal. Astfel,…

- Adio, Viena! A fost inaugurat Targul de Craciun din Sibiu. Proiectie grandioasa de lumini FOTO/VIDEO Sibiul intra cu pași repezi in atmosfera sarbatorilor de iarna. Cel mai frumos Targ de Craciun din Romania a fost inaugurat vineri, 17 noiembrie, in Piața Mare, in prezenta a mii de persoane. Aceasta…

- Cursul leu/euro ramane aproape de maximul istoric Cursul a scazut usor fata de luni cand a atins un maxim istoric. Cotatia oficiala afisata marti, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi…

- Dr. Quinn: Incepe postul Craciunului! Cateva surse sanatoase de proteine, care sa inlocuiasca cu succes carnea, lactatele și ouale O singura zi ne mai desparte de postul Craciunului, care ține 40 de zile. Este o perioada în care credincioșii ar trebui sa renunțe la deliciile…

- Amenzi de 21.000 lei pentru santierele neconforme din Cluj Pe parcursul saptamanii trecute (6-12 noiembrie 2017) au fost efectuate verificari privind respectarea disciplinei in construcții și a normelor legale privind protecția mediului pe 105 șantiere in zonele Borhanci și Sopor. Cu aceasta ocazie,…

- Nor radioactiv peste Europa. Ar proveni din Rusia sau Kazakhstan Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazakhstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent. În…

- Inverzeste Clujul. Etapa Parcul Central FOTO Un numar de 64 de arțari cu balot au fost plantați in Parcul Central din Cluj-Napoca. Primaria planteaza 1.740 de arbori cu balot - arțari, salcâmi, ulmi, castani, meri ornamentali, pruni ornamentali, albizia, ginko biloba - în sesiunea…

- Apa cu ghimbir | Beneficii spectaculoase asupra sanatatii: tine foamea sub contro, elimina toxinele, intareste imunitatea Daca faci parte din categoria persoanelor ce nu beau nici macar 3 pahare de apa pe zi, alege sa consumi apa cu ghimbir. Consumul regulat de apa cu ghimbir te va ajuta…

- LIVE. Culisele Temps d’Images 2017: discursuri și realitate Miki Braniște, directorul festivalului Temps D'Images, este invitata emisiunii 1 la 1, de vineri, la Realitatea FM Cluj, moderata de jurnalista Anca Muresan. Emisiunea poate fi urmarita LIVE, începând cu ora 13.00, mai jos…

- Basescu, la Comisia SRI: Am trecut doar sa salut Fostul presedinte Traian Basescu a plecat marti de la comisia SRI, dupa circa 5 minute, la iesire declarand ca "am trecut doar sa salut comisia". Basescu a spus ca marti nu a dat declaratii in sedinta comisiei de control a SRI. Chestionat cu privire…

- Reteta de paste care te apara de infarct Nutritionistii ar recomanda ca pastele sa fie evitate in dieta alimentara, dar nu de aceeasi parere sunt cercetatorii italieni care au descoperit ca acestea ne apara de infarct. Pentru a beneficia de efectele bune asupra inimii trebuie ca pastele…

- Acesta este cel mai enervant cuvant din limba engleza Cea mai interesanta zi pentru limba engleza e cea in care New Marist Institute of Public Opinion prezinta rezultatele sondajului sau anual. Mai exact, institutul dezvaluie care sunt cele mai enervante fraze si cuvinte din vocabular. Pe…

- Legea Vaccinarii, adoptata de Senat Plenul Senatului a adoptat aproape in unanimitate proiectul de lege pentru vaccinarea persoanelor din Romania, prioritar pentru Guvern. Proiectul de lege a fost adoptat cu 99 de voturi și o abținere. Senatul este prima Camera sesizata cu acest proiect…

- Trei moldoveni lucrau „la negru” in Cluj. Cu cat a fost amendat angajatorul Trei cetateni din Republica Moldova au fost depistanti muncind la negreu de politistii de imigrari din Cluj. Este vorba despre 2 femei si un barbat, cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani. Strainii au intrat…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 22 octombrie Duminica, 22 octombrie au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de joi, 19 octombrie, Loteria Romana a acordat 14.141 de castiguri in valoare totala de 542.793,62 de lei. Numerele extrase…

- Vesti bune pentru supraponderali: O proteina modificata ar putea trata obezitatea Un grup de cercetatori a dezvoltat o molecula modificata care, pe viitor, ar putea fi o soluție la problema obezitații ce afecteaza 650 de milioane de oameni in intreaga lume. Prin modificarea proteinei GDF15,…

- Regina Marii Britanii are voie sa incalce 10 legi. Care sunt acestea Regina Elisabeta a II-a se afla sub ochii presei inca din cele mai vechi timpuri. Cu toate astea, are dreptul sa nu urmeze toate legile. Iata o lista cu 10 legi pe care Regina le poate incalca. 1. Nu are nevoie de pasaport.…

- Shakira, dezvaluiri despre relatia cu Pique Nu si-a inchipuit ca va fi iubita unui fotbalist. „Niciodata!”, spune Shakira intr-un interviu in care a vorbit despre relatia cu Gerard Pique. Cântareata spune ca nu are în plan casatoria. CITESTE AICI CONTINUAREA ARTICOLULUI De…

- Ce legatura este intre kilogramele in plus si riscul de cancer Circa 630.000 de cazuri de cancer, reprezentand aproximativ 40% din toate cazurile de cancer depistate in 2014 in Statele Unite, au fost asociate cu greutatea in exces, au anunțat autoritațile sanitare americane. Într-o țara…