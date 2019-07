Două românce remarcate ca inovatoare de americanii de la MIT ​Doua românce au fost incluse în 2019 pe lista celor mai promițatori tineri inovatori sub vârsta de 35 de ani, întocmita de universitatea americana MIT, una dintre cele mai prestigioase din lume, în domeniul tehnologiei. Una dintre cele doua românce este și fondatoare a unui startup.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sondajului efectuat de Pew Research Center, 61% dintre respondenti considera ca presa ignora in mod voluntar cazuri importante, in timp ce 69% considera ca guvernul federal ascunde in mod intentionat informatii importante publicului.Aproape doua treimi dintre respondenti afirma…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) o va intalni pe Serena Williams (37 de ani, 11 WTA in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Americanii de la ESPN au prefațat duelul dintre Simona Halep și Serena Williams. ...

- 4 iulie este Ziua Naționala a Statelor Unite, momentul in care americanii sarbatoresc Ziua Independenței. Aceasta este ziua in care se marcheaza aniversarea Declarației de independența a Statelor Unite ale Americii din 1776, documentul prin care 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord și-au…

- Patru jucatoare romane de tenis, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara si Gabriela Ruse, au reusit sa acceada, marti, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Begu (28 ani, 114 WTA) a trecut de chinezoaica Jia-Jing…

- Lumea se confrunta cu o criza profunda și ar putea fi in pragul unui razboi, a declarat președintele francez Emmanuel Macron intr-un discurs susținut marți, cu ocazia centenarului Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva. Emmanuel Macron a solicitat protecție sociala universala și compensații…

- Americanii victime ale catastrofelor naturale vor trebui sa astepte cel putin pana in iunie pentru ca in Congres sa fie aprobat un ajutor foarte asteptat de 19 miliarde de dolari care a fost blocat vineri de un singur vot republican, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa saptamani de…

- A fost zi neagra, pentru romance, la Roma! Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, a fost eliminata, joi, de japoneza Naomi Osaka, locul 1 mondial, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Roma. La pranz, Simona Halep a fost și ea trimisa acasa, de Marketa Vondrousova, o jucatoare…

- Agenti ai serviciilor secrete chineze au obtinut instrumente cibernetice ale Agentiei americane pentru Securitate Nationala (NSA) si le-au utilizat in 2016 pentru a ataca aliati ai SUA din Europa si din Asia, a constatat firma de securitate Symantec, potrivit cotidianului The New York Times preluat…