- Informație de ultima ora. Doua romance, o mama și fiica ei, au fost ucise cu bestialitate de un criminal in serie, in Cipru. Oamenii legii au descoperit cadavrele celor doua, dar și ale altor femei care i-au cazut victime celui despre care anchetatorii din Cipru susțin ca este primul criminal in…

- In mai multe țari din Europa s-au inregistrat furtuni cu descarcari electrice, in regiuni mai extinse din Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Germania, Albania sau Marea Britanie. Imagini spectaculoase au fost postate de Severe Weather Europe cu o furtuna puternica in Cipru, saptamana trecuta.…

- Manfred Weber, capul de lista al dreptei europene, a promis miercuri, in trei clipuri diferite, o Europa "puternica" si "generoasa", avand un slogan de campanie - "the power of we" (puterea noastra) - menit sa simbolizeze unitatea UE in fata crizelor, cu o luna si jumatate inainte de scrutinul european,…

- Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Romane anunța ca au lucrat alaturi de specialiștii in securitatea cibernetica de la Bitdebender Romania pentru a pune bazele unui antivirus destinat sa ajute victimele celui mai periculos ransomware al momentului, GrandCrab.”Poliția Romana, prin metode…

- O descoperire macabra s-a facut ieri in fața unui bloc din Florești, Republica Moldova. Acolo zacea, invelit cu doua pungi, cadavrul unui copil nou-nascut. O femeie a alertat poliția dupa ce a facut aceasta descoperire macabra, a informat tvn.md. Poliția o cauta pe mama pruncului Grupa operativa din…

- Valeriu Iftime este unul dintre oamenii din fotbalul romanesc cu care Gigi Becali are o legatura stransa. In direct la GSP Live, patronul lui FC Botoșani a divulgat modul in care il calmeaza pe latifundiar. „Este o relație bazata mai mult pe un tip de interes, pe schimbul de fotbaliști. La FCSB…

- Copiii in Romania sunt, conform Eurostat, cei mai sanatoși din Europa, procentul celor care nu sunt bolnavi depașind 99% la toate categoriile de varste.Astfel, in 2017, procentul copiilor sub cinci ani sanatoși sau foarte sanatoși era de peste 99% in Romania, Bulgaria, Malta și Italia, scrie…

- Cristian Bivolaru a vorbit, in cadrul emisiunii ProSport Live, despre plecarea lui Ianis Hagi de la Viitorul. Oficialul constantenilor recunoaste ca fiul ”Regelui” a avut o propunere in vara lui 2018, din MLS, scrie Mediafax.Oferta era foarte buna din punct de vedere financiar pentru Viitorul,…