- O romanca si fiica acesteia de 8 ani au fost ucise de "primul criminal in serie" din Cipru. scrie BBC News. Individul de 35 de ani, un ofiter in The post O romanca si fetita ei de 8 ani, ucise de primul criminal in serie din Cipru. Ucigasul este militar de cariera appeared first on Renasterea banateana…

- Un criminal în serie, autorul a peste 90 de crime comise în aproape patru decenii, a început sa deseneze portretele victimelor sale. FBI spera ca schițele sa ofere detalii care sa duca la identificarea victimelor.

- Cursa de anduranta pentru Mihaela Buzarnescu (29 WTA) dupa seria formidabila alaturi de echipa de Fed Cup, 3-2 la Ostrava, cu Cehia, in sferturile competitiei, informeaza Mediafax.Citește și: Deportivo Alaves caștiga meciul cu Levante, scor 2-0, in campionatul Spaniei Bucuresteanca…

- Vintila Horia a fost autorul unei serii largi de articole pronaziste, profasciste, antisemite si antidemocratice publicate intre anii 1937-1941 in revista cuzista si ulterior legionara „Sfarma-Piatra“. Aceste articole au elogiat regimurile politice criminale din Italia, Germania si Romania.