Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Monica Niculescu au fost invinse, ieri, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open. Cirstea (28 ani, 84 WTA) a fost intrecuta fara drept de apel de suedeza Rebecca Peterson (23 ani, 64 WTA), scor 6-4, 6-1, in doar 61 de minute. Scandinava a fost superioara la serviciu si a castigat trei din cele patru mingi de break create, in timp ce Sorana le-a ratat pe ambele. Romanca a avut mai multe mingi direct castigatoare (16-14), dar a gresit ...