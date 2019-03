Doua romance au deschis un business pe o piata grea si complet necunoscuta pentru ele. Cum vor reusi?

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana dedicata femeii, AVON Romania, unul dintre cei mai mari jucatori ai pieței locale de produse de frumusețe, publica datele unui studiu despre barierele resimțite de femeile din Romania in atingerea potențialului lor profesional și personal. Studiul a fost prezentat in cadrul celei de-a șasea…

- O femeie de 30 de ani a fost condamnata de Tribunalul Bacau pentru proxenetism si constituire de grup infractional organizat, fiind acuzata ca, sub paravanul unui salon de masaj deschis la Londra, inlesnea unor romance sa practice prostitutia.

- Volkswagen are un plan care va stimula vanzarile de masini electrice, intrucat rezolva problema timpului pierdut in statiile de incarcare sau a faptului ca nu exista o retea bine pusa la punct. Compania anunta ca va incepe productia de statii de...

- Asociația Piețelor Financiare (ACI Romania) respinge ferm acuzațiile facute fara niciun temei de senatorul Daniel Zamfir in legatura cu stabilirea ratelor de dobanda și a indicatorilor ROBOR pe piața monetara din Romania, arata un comunicat al asociației, realateaza Mediafax.„Senatorul Zamfir…

- O jurnalista a avut ideea crearii unui ziar personalizat, dedicat evenimentelor speciale din viata noastra. „Clipe de fericire“ cuprinde povestea, fotografiile si emotiile pe care oamenii vor sa le transmita urmasilor.

- Ministrul Finantelor l-a invitat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa vina la Ministerul de Finante pentru a discuta deschis, deoarece a auzit din piata ca ar fi presiuni "agresive" din partea BNR catre banci pentru a nu se scadea indicele ROBOR. "Am să fac o invitaţie domnului…

- Sika a decis sa achiziționeze Arcon Membrane SRL, principalul producator de membrane bituminoase pentru sisteme de acoperișuri și hidroizolații din Romania. Prin aceasta achizitie a firmei Arcon Membrane, Sika isi va extinde portofoliul de produse, pentru a satisface cererea in crestere de soluții complete…