Stiri pe aceeasi tema

- Jerry și Marge Selbee erau proprietarii unui magazin din Michigan, inainte sa iasa la pensie și sa se imbogațeasca prin caștiguri la loterie in mai multe state, in decurs de doar șase ani, scrie digi24.ro. Jerry, care a terminat facultatea de matematica, a vazut, in 2003, o broșura la un nou tip…

- Noi amanunte infioratoare apar in cazul politistului din Oravita, gasit mort in casa, impreuna cu iubita lui. Procurorii si politistii au anuntat ca ... The post Ce au descoperit legistii pe trupurile politistului si al iubitei sale, gasiti morti in casa la Oravita appeared first on Renasterea banateana…

- Furtunul care alimenta aragazul cu gaz metan a fost sectionat, acest lucru fiind stabilit in cazul exploziei de la Piatra Neamt, judetul Neamt, unde un tanar a fost ranit grav si apoi a murit la un spital din Belgia, la inceputul lunii noiembrie. Anchetatorii iau in calcul si varianta sinuciderii.

- Un vanator de chilipiruri a cumparat un container cu doar 500 de dolari. Numai ca surpriza sa a fost una uriașa și i-a schimbat viața din temelii. In container se afla un seif. Iar in seif, dupa ce respectivul norocos a reușit sa il deschida, se aflau nu mai puțin de 7,5 milioane de dolari. (Angajeaza-te…

- Politistii de Frontiera au descoperit joi, pe Aeroportul Henri Coanda, aproape trei kilograme de cocaina in bagajul unei australience care venea de la Lisabona. La controlul bagajelor de pe Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), politistii de Frontiera au descoperit, in valiza unei australience,…

- Un tablou de Picasso a fost gasit la radacina unui copac din nordul Dobrogei. Descoperirea a fost facuta in urma unui pont anonim primit de o romanca din Olanda. Mira Feticu este o scriitoare romanca stabilita in Olanda, care a studiat furtul tablourilor din 2012 de la muzeul din Rotterdam, Rotterdam…

- Un roman a gasit 95.000 de euro intr-un dulap second-hand cumparat de pe olx. Inițial a fost șocat, dar, dupa o noapte de nesomn, a returnat proprietarului suma enorma de bani. Samuel Stanici este un om cinstit, crescut intr-o familie cu 12 copii, iar povestea sa a facut inconjurul presei straine. Samuel…

- Parinții Isabellei Rees, fetița care a murit dupa ce a inghițit o baterie, lanseaza acuzații grave și spun ca medicii de la Melbourne’s Sunshine Hospital au refuzat sa-i faca Bellei o radiografie. Asta in pofida faptului ca fetița se simțea foarte rau, prezentand varsaturi cu cheaguri de sange. Isabella…