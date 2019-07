Două românce, arestate după ce au fost filmate în timp ce băteau bătrânii pe care îi îngrijeau în Italia In urma unor sesizari anonime, in caminul de batrani au fost instalate camere video ascunse care au surprins episoade repetate de abuz și violența impotriva oaspeților varstnici cu varste cuprinse intre 78 și 98 de ani, potrivit Libertatea. Acțiunile lor au fost filmate și acum toți sunt judecați pentru tratamente violente chiar pe baza imaginilor. Persoanele in varsta au fost in mod regulat palmuite și lovite, in unele cazuri impinse din scaunele cu rotile din care cadeau fara sa se poata ridica de la pamant de unele singure, ridiculizate și insultate. In cursul anchetei inceputa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

