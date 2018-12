Două rezoluții potrivnice lui Trump, votate în Senat Cele doua rezolutii distincte, aprobate atat prin voturile senatorilor democrati, cat si prin cele ale republicanilor, nu vor merge mai departe de Senat pentru moment. Ele nu ar urma sa fie dezbatute in Camera Reprezentantilor cel putin pana la schimbarea de majoritate din ianuarie, si nu par sa fie gata pentru a primi semnatura presedintelui american, care intretine bune relatii cu aliatul strategic saudit. Ele au insa o mare putere simbolica si reprezinta o marturie a furiei senatorilor fata de Riad, provocata de conflictul sangeros din Yemen si de uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

