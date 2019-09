Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pakistanului, Imran Khan, a incercat, in cadrul reuniunii Adunarii Generale ONU, sa traga un semnal de alarma asupra potențialului de escaladare nucleara a tensiunilor existente in regiunea Kashmir, relateaza site-ul agenției Reuters.Disputele dintre India și Pakistan asupra…

- Ministrul a facut aceste declaratii in cadrul unei vizite, vineri, la Pokhran, instalatia in care India a efectuat cu succes teste nucleare in 1998, in timpul Guvernului lui Atal Vajpayee. "Pokhran este locul martor al hotararii ferme (a lui Atal Vajpayee) de a face India o putere nucleara si de a ramane…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat India si Pakistanul la dialog pe tema situatiei in Kashmir, dupa ce a discutat la telefon cu premierul pakistanez Imran Khan, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP.

- Criza din regiunile Jammu și Kashmir trebuie rezolvata de India și Pakistan în mod bilateral, a declarat vineri reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitry Polyansky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. "Suntem în favoarea rezolvarii crizei în…

- Premierul Pakistanului, Imran Khan, a inasprit tonul, miercuri, fata de India, acuzand-o ca pregateste o operatiune militara in teritoriul din Kashmir controlat de tara sa si avertizand cu o riposta.

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa. "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru pacea si securitatea…

- Pakistanul a anuntat, miercuri, reducerea nivelului relatiilor diplomatice cu India si suspendarea comertului bilateral, din cauza deciziei "unilaterale" de modificare a statutului regiunii disputate Kashmir, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu face dezvaluiri! Legatura dintre…

- Tensiunile intre India și Pakistan privind regiunea Kashmir ar putea transformat intreaga situație intr-o criza regionala și acesta este momentul potrivit ca președintele american Donald Trump sa medieze conflictul, a declarat duminica premierul pakistanez Imran Khan, relateaza Reuters preluat de…