- Un barbat de 67 de ani din localitatea teleormaneana Traian a gasit, vineri, doua proiectile explozive in timp ce facea curat in gospodaria sa, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis AGERPRES. Cele doua proiectile proveneau din Al Doilea Razboi Mondial, iar la unul dintre ele…

- Caravana 'Fii pregatit!', un proiect prin care populatia este instruita pentru acordarea primului ajutor in situatii de urgenta, ajunge la Alba Iulia si Blaj, a anuntat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.Citeste si: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru fostii ofiteri…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a organizat si desfasurat astazi, intre orele 12.00 – 14.00, un exercitiu de cooperare la Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale –Unitatea Teritoriala 315 Bucecea.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj va organiza miercuri, 28 martie, un amplu exercitiu cu forte si mijloace in statiunea Ranca. In program sunt prinse mai multe operatiuni de salvare a unor turisti aflati in p...

- Debitul fluviului a ajuns in acest moment la 11.400 mc/secunda, aproape dublu fata de media anuala, de 6.700 mc/secunda. "Nivelul Dunarii la Galati se apropie de cota de inundatie de 600 centimetri, dar este putin probabil ca acum sa se atinga aceasta cota in conditiile in care nivelul Dunarii…

- Luiza Radulescu Pintilie Nemultumirile locuitorilor din Cheia legate de anuntata desfiintare, cu incepere de la 1 aprilie, a Punctului de lucru al Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare si al Brigazii de Pompieri au ajuns, asa cum anuntasera reprezentantii comunitatii, pe masa conducerilor…

- Numarul masinilor ramase blocate pe Drumul National (DN) 4, Bucuresti-Frumusani, a crescut la 50-60, femeia insarcinata aflata intr-una dintre acestea fiind preluata de un echipaj SMURD cu medic, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala multifunctionala de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt intervin, vineri dimineata, in zona de nord a judetului, in sprijinul unei ambulante, pentru a prelua un copil bolnav din comuna Topana, a anuntat…

- Un bistrițean a descoperit un proiectil de artilerie in timp ce facea curațenie. Barbatul isi igieniza santul din fata casei cand a dat peste proiectil și a sunat la 112. Un barbat din Bistrița-Nasaud a descoperit un proiectil de artilerie in timp ce iși facea curațenia de primavara. Bistrițeanul iși…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor s-a deplasat miercuri, in jurul orei 17:15, in localitatea Cordau pentru asanarea teritoriului de muniția ramasa neexplodata. La fata locului, specialistii au constatat ca este vorba despre…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat ca a suplimentat efectivele care vor actiona, miercuri noapte, pentru evacuarea populatiei din localitatea Capeni, zona Baraolt, unde exista riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru salvarea a șapte persoane, printre care și un copil, care sunt incunjurate de ape la os tana intre Mandra și Șercaia. Anunțul a fost facut de catre secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt reia campania de recrutare de noi candidați in cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”. Demersul are la baza beneficiile activitatilor de voluntariat, ca expresie a implicarii, solidaritatii si responsabilitatii…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- O mașina a cazut in rau, luni seara, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. S-a intamplat la... The post Mașina cazuta intr-un rau. Ocupanții acesteia sunt de negasit appeared first on Renasterea banateana .

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- Drumurile DJ 503 si E 70 sunt inundate, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Draganesti Vlasca, iar circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Aseara (miercuri seara - n.r.) s-a incercat suprainaltarea digurilor…

- 13 elemente de munitie ramasa neexplodata, din timpul conflictelor militare, au fost ridicate de echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny ” al judetului Vrancea, pe timpul unei misiuni de asanare din localitatea Domnești Sat (comuna Pufești –…

- Vasluieni, nu puneți in pericol viața trecatorilor! Este mesajul transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt”, care le reamintește proprietarilor și administratorilor de cladiri ca este in responsabilitatea lor indepartarea țurțurilor formați la streșinile și jgheaburile…

- Pentru a comemora 41 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, in care mii de persoane au fost ranite, peste 1500 pierzandu-si viata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti a desfasurat, ieri, in doua centre comerciale ...

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 27 februarie 2018, in jurul orei 10.00 pe Autostrada A1, sensul Deva-Sibiu dupa ce un autotren a derapat. Circulatia rutiera este blocata intre localitatile Simeria si Orastie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Potrivit sursei…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- Un echipaj de la Ambulanta Teleorman care nu mai putea inainta pe drumul inzapezit, luni, la un pacient de 73 de ani cu hipertensiune, din localitatea Dulceanca, a primit sprijin de la pompieri, care au intervenit cu o autosenilata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman.…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la un centru fitness din municipiul Brasov. Persoanele care se aflau in cladire s-au autoevacuat, a anuntat prutatorul de cuvant al inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Luiza Danila. La incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj a organizat vineri competitii sportive cu cu ocazia “Zilei Protectiei Civile”, ce se aniverseaza in data de 28 februarie. “Cupa 28 februarie”, cum a fost intitulata competitia, a fost organizata la ramurile tenis de masa si minifotbal, prima…

- Sambata dupa masa, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a fost solicitata sa intervina pentru a asana doua elemente de munitie gasite intamplator intr-o gospodarie din localitatea Glod. Pirotehnistii ajunsi la fata locului, au identificat munitiile…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- O femeie de 86 de ani, din Deva, a ajuns duminica la spital cu arsuri de gradul unu pe maini si pe fata, dupa ce in apartamentul sau s-a produs o explozie cauzata de o acumulare de gaze, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. "Explozia minora, ce a dislocat geamul balconului,…

- Colonelul in retragere Bucur Neculai, ultimul veteran de razboi pompier din Romania, a incetat din viața la varsta de 95 de ani. Joi, 8 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Somes” Satu Mare a pierdut un erou, un pompier militar desavarsit si un exemplu greu de urmat pentru generatiile…

- Un barbat din localitatea Albesti din judetul Botosani a descoperit, marti, o grenada in gospodaria sa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia, care dateaza, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare pe cladirile si spatiile publice din categoria...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Serban Cantacuzino” al județului Prahova atrage atenția cetațenilor asupra pericolului la care se expun prin practicarea activitaților de agrement pe suprafața inghețata a raurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor și canalelor colectoare din județ, intrucat…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova reamintește prahovenilor faptul ca, anual, in aceasta perioada, se produc situații de urgența ale caror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, in unele cazuri, cu pierderi de vieți…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Municipiul Brasov are in proprietate imobilele situate pe strada Mihai Viteazul nr. 11 si care din anul 1938 deservesc Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), care indeplineste si functia de Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor. Cladirile propuse pentru eficientizare energetica…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat, luni dimineața, in legatura cu un o explozie care a avut loc la magistrala de gaz din zona Hurezani. Explozia a fost urmata de indendiu....

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- In urma unui apel primit prin Sistemul Unic de Urgența 112, echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor a fost mobilizat pentru asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata. Astfel, joi, in jurul orei 13:55, pompierii militari au…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a anuntat, luni, ca Punctul Mobil de Comanda, intrat in dotarea institutiei din anul 2009, a asigurat suportul tehnic al comunicatiilor in numeroase misiuni dificile din tara, inclusiv la incendiul de la sonda din Moftinu…

- Zeci de elemente de munitie din al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite in padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit news.ro Potrivit acestora, munitia neexplodata a fost gasita sambata de catre…

- Atentie constanteni Urmeaza petrecerea dintre ani si multi dintre voi, o veti petrece in cluburile din oras. Sapte locatii cu destinatia "club" au fost controlate in ultima perioada de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Anca Chirita,…