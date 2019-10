Două proiecte românești selectate de EIT Health RIS Innovation Call 2019 Doua proiecte romanești din domeniul sanatații se lanseaza cu sprijinul rețelei europene de inovare. Un sistem care permite depistarea precoce a cancerului pulmonar cu ajutorul ultrasonografiei și un dispozitiv de reabilitare robotica ce ii ajuta pe supraviețuitorii de AVC (accident vascular cerebral) sa-și foloseasca membrele superioare. Aceste doua proiecte romanești sunt doar cateva dintre proiectele selectate in cadrul EIT Health RIS Innovation Call 2019. Consorțiile selectate vor primi consiliere și finanțare de pana la 75.000 de euro de la EIT Health, unul dintre cele mai ample parteneriate… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

