- Florin Calinescu a reactionat critic la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care a incercat sa masluiasca voturile pentru Laura Codruta Kovesi din Comisia LIBE a Parlamentului European. Vedeta Pro TV a comentat succesul fostei sefe a DNA si e de parere ca ministrul justitiei Tudorel Toader, pe…

- Președintele Klaus Iohannis și procurorul general Augustin Lazar au fost surprinși in timp ce urmareau pe telefon rezultatul votului din Comisia LIBE din cadrul Parlamentului European. Imaginea ii surprinde pe cei doi oficiali in momentul in care afla ca Laura Codruta Kovesi a primit cele mai multe…

- Executivul a adoptat in sedinta de miercuri o Hotarare ce stabileste cadrul institutional si unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia…

- Europarlamentarul Judith Sargentini a oprit-o din numaratul voturilor Maria Grapini, cand a observat ca un vot dat in favoarea Laurei Codruța Kovesi nu a fost luat in considerare, in Comisia LIBE a Parlamentului European, noteaza ziare.com. Membrii Comisiei LIBE (libertati civile, justitie si afaceri…

- Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, a obtinut miercuri cele mai multe voturi si in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa ce marti s-a clasat pe primul loc cu 12 voturi in Comisia pentru control bugetar. Laura Codruta Kovesi a primit, in Comisia LIBE 26 de voturi, fiind urmata de candidatul…

- Laura Codruța Kovesi a obținut 26 voturi miercuri in comisia pentru libertați civile și justiție (LIBE) a Parlamentului European, clasandu-se pe locul intai pentru ocuparea poziției de procuror-șef al Parchetului European. Pe locul doi s-a clasat Francois Bohnert (Franța) cu 22 voturi, iar pe trei Andres…

- Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, ca i se pare scandalos ca Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect intr-un dosar, sub acuzația de abuz in serviciu și marturie mincinoasa, acțiunea fiind comandata politic, in contextul in care aceasta e in procedura pentru șefia Parchetului European.„Mi…

- Federația Operatorilor Romani de Transport a cerut tuturor europarlamentarilor romani sa se opuna unei serii de propuneri „abuzive” de directive și regulamente ale PE care vor afecta piața de transporturi din Romania.„Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) va supune…