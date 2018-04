Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare de marti, 3 aprilie, se va afla si proiectul de hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica cu strigare a terenurilor destinate amplasarii unui numar de 6 chioscuri pentru difuzarea presei si a constructiilor ce se amplaseaza…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale anunta organizarea unui concurs de proiecte de management pentru ocuparea functiei de manager al Operei Nationale Bucuresti. "Ministerul Culturii si Identitatii Nationale organizeaza, la sediul sau din bd. Unirii nr. 22, in conformitate cu prevederile…

- Se convoaca Consiliul judetean Buzau in sedinta extraordinara, MIERCURI, 04 APRILIE 2018 , ora 13”. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului judetean Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, avand urmatoarea ordinea de zi: 1. Actualizarea documentatiei tehnice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici…

- In conformitate cu dispozitiile 94 alin. 2 si 3 din Legea nr.215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta extraordinara, pe data de 04.04.2018 ora 13.00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean…

- Consiliul Local al municipiului Calarasi este convocat in sedinta ordinara joi, 29 martie, de la ora 16.30, in dezbatere aflandu-se 27 de proiecte de hotarare, ultimele trei fiind introduse suplimentar, printre care si acordarea buserlor scolare si burselor de ajutor social pentru elevi.

- Deputații se intalnesc intr-o noua ședința plenara. Pe ordinea de sunt noua subiecte, iar pe supliment doua. Astazi urmeaza ca CCA sa vina cu un raport pentru 2017, dupa care se va discuta moțiunea simpla impotriva Ministrei Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari. UNIMEDIA transmite…

- Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in data de 29 martie 2018, ora 17.00, in sedinta ordinara. Pe agenda sedintei se afla urmatoarele proiecte de hotatare: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Consiliul Local ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat astazi in sedinta ordinara, de la ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta.In deschiderea sedintei a fost pregatit un mic moment artistic urmat de intonarea imnului national al Romaniei, interpretat…

- In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 27.03.2018 ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta,…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 23 martie 2018, in sala ldquo;Remus Opreanu" a Consiliului…

- Prin Dispoziția de convocare nr.51 din 15.03.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara astazi, 22 martie 2018, ora 09:00. I. PROIECTE DE HOTARARE care vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din 22 martie 2018:

- Dupa ce CSAT a aprobat protocoale secrete intre SRI și alte instituții, premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea acestora avand in vedere interesul public. In urma afirmațiilor vehiculate, recent, in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 23 martie 2018, ora 14.00 in sala ldquo;Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din…

- In Monitorul Oficial a fost publicat tabelul cu societatile pentru care Tribunalul Constanta, Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990. DARIUS INVEST S.R.L. Municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 33, SERA INVEST S.R.L. Municipiul Constanta,…

- Propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului.Propunerea…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, luni, 12 martie 2018, ora 15.00, in sala ldquo;Remus Opreanu"…

- E anul marilor proiecte la Consiliul Județean Buzau. Instituția de pe Bulevard are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitari de drumuri și poduri, investiții in infrastructura de sanatate și restaurarea unor importante obiective culturale ale județului. De departe, cel mai mare obiectiv…

- Administratorul unical Comcereal SA Tulcea, in temeiul art.113 si art.111 din Legea nr.31 1990, republicata si modificata, ale Legii nr.24 2017, Regulamentelor C.N.V.M. dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Ordinara a…

- Consilierii județeni au fost convocați, in termenul prevazut de lege, pentru a participa la ședința extraordinara a Consiliului Județean Teleorman, intrunire care s-a desfașurat pe parcursul zilei de 5 martie 2018. Pe ordinea de zi s-au aflat doua proiecte de hotarari. Unul dintre proiecte a vizat modificarea…

- Prin Dispoziția nr. 42 din 01.03.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara in data de 06 martie 2018, ora 10:00.Proiectul de hotarare care va fi supus aprobarii: Modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr.

- Guvernul Romaniei se intruneste in sedinta astazi 1 martie 2018, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse urmatoarele proiecte: I. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273 2006 privind finantele…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in 26 februarie 2018 luni ora 15,30, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Ordinea de zi este compusa din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza, la sediul sau din bd. Tomis nr. 51, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189 2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr. 269 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului…

- In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei nr. 42 22.02.2018, sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mircea Voda va avea loc in data de 28.02.2018, ora 15.00…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, atsazi, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Proiectul de buget al Primariei Capitalei pe 2018 este dezbatut joi de consilierii generali. Suma cea mai mare va merge catre spitale, spune primarul general Gabriela Firea, care sustine ca anul acesta va fi construit si Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei. Alte trei milioane de euro vor merge…

- In conformitate cu prevederile art.94 alin.1,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoaca Consiliul Județean Sibiu, in ziua de 22 februarie 2018, orele 15.00, in sedința ordinara, la…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, vineri, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

- Deputații se convoaca in ședința Legislativa. Pe ordinea de zi sunt 10 subiecte. Printre ele se numara proiectul de hotarare pentru completarea punctului I din Hotararea Parlamentului din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sarbatoare și la zilele de ordihna din Moldova.

- Proiect nr.18 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada, a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului…

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului. Acordarea de finantari nerambursabile pentru programe, proiecte si actiuni din domeniul…

- Primaria Alba Iulia a incalcat legea in ultimii ani pentru ca nu a constituit in cadrul bugetului propriu ”Fondul destinat activitaților de tineret”, iar din comoditate, neputința, neștiința sau alte interese ascunse nu a alocat banii ONG-urilor de tineret pe baza competiționala, prin concurs de proiecte,…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10.00. La intrunirea aleșilor, care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala…

- Aproximativ 50 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile ,,Matei Basarab,, Ploiesti vor asigura masurile de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele S.C.JUVENTUS BUCURESTI - F.C.VIITORUL CONSTANTA. Partida de fotbal va avea loc pe stadionul "ILIE OANA‚" din localitatea Ploiesti, incepand cu ora…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 14.02.2018, ora 13.00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean…

- (update 12:20) Dupa dupa 20 de minute de la inceperea ședinței, deputații au luat o pauza de 30 de minute. In același timp, liderul PL, Mihai Ghimpu, a cerut includerea pe ordinea de zi a proiectului de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- Guvernul are pe ordinea de zi de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea depunerii Formularului 600, urmand ca, intre timp, sa abroge aceasta masura, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut lui Eugen Teodorovici o solutie in acest sens.

- Mircea Trifu, consilier local independent al municipiului Alba Iulia, a declarat ca este ”placut” impresionat ca dupa un an și jumatate de activitate a consilierilor PNL ei sparg in sfarșit gheața, propunand proiecte de hotarare in Consiliul Local, așa cum prevede Legea 215/2001. ”Pana acum, ne-am obișnuit…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 29 Ianuarie 2018 , ora 13,00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din…

- Aceasta va avea loc miercuri, pe ordinea de zi fiind nu mai putin de 40 de puncte. Printre ele se numara aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din Husi in semestrul al II–lea al acestui an scolar. De asemenea, alesi locali vor afla detalii si despre rapoartele Curtii de Conturi…

- Directoratul Complexului Energetic Oltenia, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea a completat ordinea de zi a sedintei AGOA care va avea loc in data de 8 februarie. Astfel, pe ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: sunt urmatoarele puncte:…

- Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Judetean denunta ilegalitatile procedurale repetate, practicate de conducerea CJA, care determina adoptarea de Hotarari de Consiliu in mod abuziv si le expune public, fara a fi intrunite conditiile legale. „Despre ce este vorba pentru ca mi se…

- Consilierii locali sunt convocati miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara, de la ora 16.30, avand pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarire, printre care si darea si administarea catre Consiliul Judetean a stadionului Dunarea.

- Consilierii județeni sunt convocați in prima ședința ordinara din acest an. Intrunirea este programata miercuri, 31 ianuarie, la ora 9, iar pe ordinea de zi se afla doua rapoarte și 20 de proiecte de hotarare. Acestea vizeaza acordarea de stimulente pentru medicii noi angajați in Spitalul Județean,…