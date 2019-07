Două proiecte cu fonduri europene la Pădureni In comuna Padureni, aflata la circa 25 de minute de mers cu mașina de Timișoara, se afla in derulare lucrarile la doua proiecte de interes pentru comunitate. Primul dintre ele se refera la extinderea rețelelor de alimentare ... The post Doua proiecte cu fonduri europene la Padureni appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a deschis sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare pentru dezvoltarea fermelor mici. ALDE incurajeaza fermierii din Timiș sa acceseze acest program, prin care pot primi cate 15000 de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea afacerii…

- Lucrarile vor incepe in primavara anului viitor si presupun doua etape, una intre centura de ocolire sud a Timisoarei, respectiv pe tronsonul comunei Dumbravita a DJ 691.Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a declarat ca acesta este cel mai important proiect de infrastructura al administratiei…

- Doua noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de 4,8 milioane euro... The post Fonduri europene pentru infrastructura de turism balnear din stațiunea Baile Herculane și pentru restaurarea monumentului istoric Urbarialhaus – Santana…

- Un drum in lungime de patru kilometri va fi realizat intre calea ferata și podul din Calea Șagului, acesta constituindu-se intr-o centura mica a Girocului... The post Girocul si Chisoda isi fac centura ocolitoare! Finantarea este asigurata din fonduri europene appeared first on Renasterea banateana…

- CERTITUDINE…Primarul Barladului, Dumitru Boros, a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat, printre altele si in ce stadiu se afla diverse proiecte depuse pentru finantare cu fonduri externe nerambursabile, cele mai multe prin Programul Operational Regional 2014-2020. Printre acestea…

- Fostul premier Victor Ponta se afla, astazi, la Timișoara, iar in timpul vizitei a ales sa se intalneasca și cu cei 30 de primari din județul Timiș, de la mai multe partide, care s-au reunit in cadrul GRAL. Astfel, liderul Pro Romania a precizat ca le-a prezentat edililor un proiect prin care aceștia…

- Peste 400 de milioane de euro au fost atrași pentru realizarea unor proiecte in infrastructura, apa și canalizare, educație, sanatate sau alte proiecte de care comuntațile locale aveau nevoie. Deputatul Marcel Ciolacu, președinte PSD Buzau, face o radiografie a investițiilor derulate de comunitațile…

- In trei ani de mandat, administratorii din Aiud au depus proiecte pe fonduri europene in valoare de peste 87 de milioane de euro. Doar in aproximativ trei ani de mandat, administrația locala a municipiului Aiud a reușit sa atraga prin diversele proiecte europene depuse peste 42.835.214 euro, care au…