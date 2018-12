Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului din Turcia, RTUK, a suspendat doua programe de televiziune in cadrul carora presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de dpa. Un talk show al postului Halk TV, critic la adresa guvernului,…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters. Ministrul francez de externe Jean-Yves…

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …

- Aflata in Turcia, sefa Guvernului roman a discutat, luni, cu presedintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi oficiali au iesit apoi impreuna in fata presei, pentru o declaratie comuna. Mentionand in prima faza despre prietenia “de lunga durata” romano- turca si ca “exista un dialog permanent intre autoritatile…

- Un protocol de experienta si bune practici intre Consiliul National al Audiovizualului din Romania si Consiliul Suprem de Radio si Televiziune din Turcia a fost semnat joi, la Bucuresti, de presedintele CNA, Laura Codruta Georgescu, si presedintele Consiliului Suprem de Radio si Televiziune din Turcia,…

- Parlamentul European a anulat marti, cu o larga majoritate, acordarea a 70 milioane de euro din fonduri de preaderare catre Turcia pentru a sanctiona incalcarile drepturilor omului si ale libertatii presei in aceasta tara, o decizie ce intervine la trei zile dupa vizita presedintelui Recep Tayyip Erdogan…