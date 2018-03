Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare insula din Grecia e de nerecunoscut, dupa ce praful saharian a colorat Creta in portocaliu. O furtuna de nisip a blocat lumina soarelui, iar cerul a devenit portocaliu. Autoritatile au avertizat localnicii si turistii cu probleme respiratorii sa nu iasa din case ori hoteluri,…

- Simona Halep, Serena Williams, Nick Kyrgios, si Frances Tiafoe au participat, marti, la un eveniment caritabil, Miami All Stars Tennis for Charity, in beneficiul copiilor bolnavi de autism.La una dintre partidele din cadrul evenimentului, Halep a facut echipa cu antrenorul ei, Darren Cahill,…

- Monica Niculescu, in ultimul tur al calificarilor la Miami Open. Jucatoarea romana de tenis o va intalni, marți,pe belgianca Yanina Wickmayer in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Monica Niculescu…

- Este mamica cu norma intreaga, sotie devotata, femeie de casa si.model pentru sute de femei! Si unde mai pui ca merge si la zeci de evenimente si sedinte foto! Cum reuseste bloggerita Ioana Chisiu sa le faca pe toate?

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Imagini incredibile au fost surprinse, sambata, intr-o unitate a gigantului! Dupa ce la finalul lunii februarie un șoarece a fost filmat in timp ce se plimba prin carnea de la unitatea Kaufland din Curtea de Argeș, sambata imagini uluitoare au fost surprinse din nou de un client al unui alt magazin…

- Realitatea.net le prezinta cititorilor imagini filmate în aceasta seara, în interiorul Salii Palatului, acolo unde s-a instaurat o paza sporita. Motivul? Mâine, 10 martie, are loc mult mediatizatul Congres extraordinar al PSD, convocat de Liviu Dragnea

- Imagini obtinute prin satelit si cu ajutorul unei drone au dezvaluit existenta unei colonii de pinguini ce numara aproximativ 1,5 milioane de pinguini care traiesc in Danger Islands. Specia pinguinilor este Adelie, si este una din cele doua specii ale caror habitat necesita gheata, scrie The New York…

- Detunatele, doua dintre marile atractii ale Muntilor Apuseni, ofera privelisti de vis la sfarsit de iarna, cand coloanele lor de bazalt sunt acoperite cu zapada. Imagini realizate cu drona arata splendoarea tinutului motilor.

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Mircea Radu, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, din 1 martie, de la ora 21.15, ține toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera țara in lung și-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase și talente autentice, nu-l impiedica…

- Imaginile arata clar cum sute de kilograme de carne, destinate vanzarii erau tinute in conditii mizerabile. Acstea erau asezate pe podea, langa cosurile de gunoi, in loc sa fie puse in frigidere sau locuri speciale amenajate. De altfel, mai multe preparate din carne de porc erau agatate afara…

- Dani Prințul Banatului, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi din țara, a pus mana, dupa divorț, pe o tanara domnișoara, bruneta și extrem de atragatoare care, in trecut, s-a iubit și cu Liviu Varciu.

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Un incendiu a cuprins astazi un camin militar din Constanta. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri. Un martor a surprins valvataia la scurt timp dupa ce a fost data alarma. In imagini se vad flacarile care ieseau pe fereastra unei garsoniere de la etajul I al cladirii si amenintau sa se extinda…

- Pasarela prabușita peste liniile ferate din apropierea garii Ploiești, grea de zece tone, va fi dezmembrata pentru a putea fi indepartata. Muncitorii au inceput deja sa taie colosul de fier care miercuri dimineața a cazut, in mod cu totul neașteptat peste șinele de cale ferata, rupand firele de contact.…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea si-a prezentat joi raportul de activitate pe anul 2017. La adunarea generala a procurorilor a luat parte si Laura Oprean, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Din datele statistice…

- Imagini dramatice au fost filmate intr-o statie de metrou din Milano. Un baietel de 2 ani a fugit de langa mama lui si a cazut pe sinele de tren. Camerele de supraveghere au surprins momentul socant in care femeia disperata cere ajutor si se teme ca isi va pierde copilul.

- Gina Pistol a comentat pe marginea relatiei pe care o are cu Smiley. „M-am educat singura. Sunt la un nivel in care nu mai am gelozii si posesivitate. Omul de langa mine are libertatea sa faca ce vrea, atat timp cat o face cum trebuie. Sunt foarte bine in aceasta relatie. Ma deranjeaza cand oamenii…

- Claudiu Anghel, presupusul tata al fetitei Amaliei Enache, este in Rio, la Carnavalul celebru care are loc acolo. Claudiu Anghel a publicat pe contul sau de Instagram un clip incendiar de la Carnavalul de la Rio, cu o brazilianca ce danseaza aproape goala.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, preluate de Agerpres. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit...

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Extragerea celor peste 100 de fagi din Sarmizegetusa Regia, care ar pune in pericol siguranta turistilor si a vestigiilor a iscat controverse. Agent Green a publicat imagini din drona cu situl, dupa taieri si sustine ca unii dintre arbori s-au prabusit peste vestigii, iar exploatarea a afectat monumentul…

- Doi membri ai echipajului se afla intre viața și moarte, dupa ce un elicopter militar japonez s-a prabușit intr-o zona rezidențiala din sud-vestul țarii. In urma impactului, o casa a luat foc. Deocamdata nu sunt cunoscute detalii despre alte victime.

- Un elicopter militar japonez s-a prabusit luni in apropiere de o gradinita din prefectura Saga (sud-vest). O persoana se crede ca si-a pierdut viata in accident, au anuntat Ministerul Apararii si autoritatile locale, citate de agentia Kyodo si AGERPRES.Citeste si: Masura de ULTIM MOMENT: Cum…

- Imagini scandaloase surprinse in incinta Spitalului Județean de Urgența din Vaslui, acolo unde mai multe infirmiere au fost filmate mancand semințe, in timp ce un pacient cu arsuri grave este ținut pe targa. Barbatul a ajuns la urgențe dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Cadrele medicale i-au acordat…

- Scene scandaloase surprinse la Spitalul de Urgența Vaslui! Doua infirmiere se întrec în spartul semințelor, chiar lânga un pacient cu arsuri grave care le cere ajutorul. Imaginile au fost surprinse într-o camera în care pacienții sunt pregatiți pentru internare,…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Imagini rupte parca din timpuri demult apuse au fost filmate in curtea unui spital din Iasi. O ambulanta care nu putea inainta din cauza zapezii si a ghetii a fost trasa de o caruta la care erau inhamati. doi cai.

- Imagini revoltatoare au fost filmate in curtea Circului Globus din Capitala. Animale salbatice sunt tinute afara, in ninsoare si ger, povestesc cei care locuiesc sau muncesc in apropiere. In schimb, reprezentantii Primarei Capitalei sustin ca animalele sunt scoase zilnic la plimbare, pret de o ora.…

- Actorul francez Alain Delon a inceput sa isi “organizeze” propria inmormantare si doreste sa fie inhumat pe domeniul sau din Douchy, o comuna din departamentul Loiret, aflat in centrul Frantei, in apropiere de mormintele cainilor lui.

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Dresorii au incercat cu disperare sa scoata calul din ghearele felinelor, dar au reusit sa faca asta abia dupa minute bune, cand acesta a fost zgariat si muscat de mai multe ori. De altfel, animalul s-a ales cu rani serioase de la mușcaturile pradatorilor.

- Trenurile au inceput sa circule in stațiunea elvețiana Zermatt, unde peste 13.000 de turiști au fost blocați doua zile din cauza cantitații uriașe de zapada cazuta in zona, scrie BBC News. Compania locala de cale ferata elvețiana a declarat ca serviciile au fost reluate miercuri seara dupa ce șinele…

- Astazi a avut loc ceremonia de depunere a juramantului de investitura a noilor miniștri desemnați in Guvernul Filip. Printre mulți jurnaliști prezenți, au fost și colegii noștri de la altfel.md Printre toate versiunilie pe care le-ați vazut, la sigur merita sa priviți și versiunea plina de umor și satira.

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Indraznetul francez imbina cele doua pasiuni ale sale, zborul si schiatul, combinatie cunoscuta sub numele de Speedriding. Filmarea este facuta sa sumina lunii, dar pentru a fi pus mai bine in evidenta Valentin Delluc poarta un LED aprins pe aripa. Sapte luni a durat antrenamentul pentru aceasta…

- Furtuna Eleanor este asteptata sa afecteze jumatate din teritoriul Frantei dupa ce a maturat nordul Marii Britanii si a ajuns pe coastele franceze în noaptea de marti spre miercuri cu rafale de vânt de peste 100 de km/h, a anuntat serviciul meteorologic

- Accident spectaculos ieri in jurul pranzului produs in parcarea de taxi situata vis-a-vis de Supermarketul VIVO Baia Mare. Soferul unui taximetru a reusit sa isi parcheze masina intr-un mod de-a dreptul ciudat. Manevra de mers cu spatele s-a dovedit a fi nepotrivita pentru cel de la volan si nu se stie…

- Barbatul suspectat ca a pus la cale explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt-Petersburg a fost filmat de o camera de supraveghere. El a intrat in magazin si si-a lasat un rucsac la bagaje apo a iesit fara el si s-a facut nevazut in multime.

- Filmul arata, pe repede inainte, in numai un minut, cele mai importante etape ale construirii unei nave de mari dimensiuni, botezata ulterior „Maersk Connector”, in Santierul Naval „Damen” din Galati.