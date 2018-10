Stiri pe aceeasi tema

- „Lemonade”, lungmetrajul de debut al Ioanei Uricaru, a fost recompensat, weekendul acesta, cu marele premiu la International Women’s Film Festival of Sale, Maroc, si cu premiul pentru cel mai bun film, acordat prin votul publicului, la Ars Independent Festival din Katowice, Polonia, scrie…

- „Lemonade“, primul film romanesc turnat in America de Nord, va fi prezentat in acest weekend la trei festivaluri internationale de pe 3 continente: International Women’s Film Festival of Sale in Maroc, Jagran International Film Festival in India si Festivalul Filmelor Independente ARS in Polonia.

- Debutul regizoarei Ioana Uricaru in lungmetraj, "Lemonade", turnat in America de Nord, a primit premiul Inima orasului Sarajevo pentru cea mai buna regie la cea de-a 24-a editie a festivalului organizat in Bosnia-Hertegovina, in perioada 10 - 17 august, potrivit site-ului manifestarii.

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului de Film de la Sarajevo, care se va desfasura in perioada 10-17 august, prezinta sapte productii cinematografice romanesti in cadrul sectiunilor de competitie, informeaza Institutul Cultural Roman pe site-ul sau. Filmele Luna de miere (regia Ioana Uricaru - premiera…

- „Dragoste 1: Caine”, de Florin Serban, „Un print si jumatate”, de Ana Lungu, si „Lemonade”, de Ioana Uricaru,sunt cele trei filme selectate in competitia Festivalului de Film de la Sarajevo, primele doua fiind prezentate in premiera mondiala.

