Stiri pe aceeasi tema

- Costume purtate de Marilyn Monroe in filme precum „Gentlemen Prefer Blondes”, „There’s No Business Like Show Business” si „River of No Return” se numara intre cele 115 loturi pe care Julien’s Auctions le va scoate la vanzare in Beverly Hills toamna aceasta. Dupa 57 de ani de la moartea actritei, in…

- Tinute purtate de Marilyn Monroe in unele dintre cele mai faimoase filme ale sale vor fi scoase la vanzare in luna noiembrie, in cadrul unei licitatii dedicate vietii si carierei celebrei actrite, cunoscuta...

- Tinute purtate de Marilyn Monroe in unele dintre cele mai faimoase filme ale sale vor fi scoase la vanzare in luna noiembrie, in cadrul unei licitatii dedicate vietii si carierei celebrei actrite, cunoscuta pentru filme ca "Gentlemen Prefer Blondes" sau "The Seven Year Itch", informeaza Press Association,…

- Licitatie de papuci de sport in New York. 100 cele mai vechi perechi de incaltaminte marca NIKE, printre care si cele mai rare, sunt scoase in vanzare la casa de licitatii Sotheby's din metropola.

- Primaria Odobești a scos la licitație serviciile de proiectare pentru obiectivul „Construire Observator Astronomic in orașul Odobeștiˮ. Proiectul este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 13. Obiectivul va fi compus din cladire Observator…

- Trofeele și suvenirurile personale ale lui Boris Becker au fost scoase la licitație online de catre casa britanica Wyles Hardy pentru a stinge parțial datoriile acumulate de catre fostul mare tenisman german, informeaza RTBF. Sunt 82 de articole disponibile printre care medalii, cupe, rachete ceasuri…

- O chitara Fender Stratocaster, supranumita "The Black Strat", cu care David Gilmour a cantat Comfortably Numb, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, anunta nme.com.

- O chitara Fender Stratocaster, folosita de David Gilmour la unele dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei Pink Floyd, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, potrivit nme.com.