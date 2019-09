Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Federala de Comunicatii va conduce o ancheta asupra anumitor smartphone-uri ale Apple si Samsung, care ar emite un nivel mai ridicat de radiatii decat permit reglementarile FCC, transmite Business Insider dupa ce publicatia Chicago Tribune a semnalat acest lucru saptamana trecuta. Comisia Federala…

- Inscrierile la concursul de ciclism și anduranța – Sugas24H – 2019 edition – 24h endurance & Everesting challenge, sunt in plina desfașurare. Competiția, un maraton de 24 de ore, se va desfașura in 24-25 august,iar inscrierile, planificate sa se incheie la inceputul acestei luni, se vor realiza pana…

- Au inceput inscrierile la „ȘCOALA NAȚIONALA PENTRU DEMOCRAȚIE” – ediția a VIII-a și „PROIECTUL DE ȚARA ROMANIA MEA”- ediția a IV-a, doua tabere naționale organizate, luna aceasta, de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, la Centrul de Agrement Padureni Tabara „Școala Naționala de…

- O profesoara din Sita Buzaului și o profesoara din Sfantu Gheorghe sunt inscrise in competiția naționala „Creatori de educație”- destinata creșterii calitații procesului de formare a tinerei generații, și pot fi votate, online, in aceasta perioada. Este vorba despre profesoara Otilia Buzea, de la Școala…

- Un procent de 40,10% din totalul candidaților covasneni care au susținut proba scrisa a concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar au obtinut note peste 7, inainte de contestații, conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ)…

- Primaria Sfantu Gheorghe vrea sa construiasca un parc de aventura unic in tara, pe un teren de peste 12 hectare aflat intre municipiu si statiunea Sugas-Bai, in vederea diversificarii ofertei turistice a judetului Covasna. Potrivit proiectului supus dezbaterii publice, investitia totala se va cifra…

- In ultima perioada tot mai mulți localnici din județul Covasna se plang ca se intalnesc cu urși chiar in plina zi, in plin centrul localitaților in care traiesc. O tragedie se poate intampla in orice moment. Autoritațile locale se simt neputincioase deoarece nu au competența de a acționa. Doar in cazul…

- Duminica, 14 iulie, in localitatea covasneana Zabala are loc „Sintilia”, tradiționala sarbatoare ce reinvie vechile obiceiuri ale pastorilor din zona. Se va deschide din nou „lada de zestre” de suflet, lasate de strabuni, și comori de preț – tradiții, port popular, cant și joc, promovate cu foc – vor…