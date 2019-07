Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost grav ranit in aceasta dupa-amiaza, in impactul cu o masina duminica la iesirea din localitatea Olimp catre 23 August, pe Drumul Național 39 (DN39), informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, motociclistul a efectuat o intoarcere…

- Un șofer polonez de autotren a fost ranit și transportat la spital, sambata, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat, pe autostrada Lugoj-Timișoara. Circulația in zona este ingreunata, dupa ce fructele pe care le transporta au ajuns pe carosabil.

- Un TIR care circula pe Drumul Național 1 s-a rasturnat intr-o rapa intre Predeal și Timișul de Sus, in zona Cotul Donului. Mai multe echipaje medicale și de descarcerare s-au deplasat imediat la fața locului pentru acordarea primului ajutor. Conform reprezentanților ISU Brașov, exista o victima,…

- Un microbuz Ford Tranzit scapat de sub control de șofer a intrat violent intr-un mal de pamant, la Vicovu de Jos, polițiștii ajunși inițial la fața locului gasind doar mașina, fara nici un ocupant. S-a intamplat joi seara, in jurul orei 21.00. Ulterior, din cercetari a rezultat ca in mașina s-au ...

- Un accident soldat cu ranirea unui barbat s-a produs, luni, in localitatea Geomal. Potrivit pompierilor, un barbat a fost prins siub un trabctor care s-a rasturnat. ”Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru descarcerarea unei persoane din cabina unui tractor…

- Daca cei mai multi dintre romani au 6 zile libere in minivacanta de Paste, respectiv perioada 26 aprilie – 1 mai 2019, pietele brasovene vor fi inchise doar doua zile, in 28 si 29 aprilie 2019. In restul zilelor, cele cinci piete agroalimentare din Brasov vor functiona dupa programul normal.…

- Grupuri de activisti care militeaza pentru drepturile animalelor au provocat blocaje majore în traficul rutier din mai multe orase din Australia în cadrul unor proteste coordonate, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara, sctie Agerpres, citând DPA.În Melbourne, al…

- "Inchiderea va fi impusa" cu incepere de luni la miezul noptii (21.00 GMT), o decizie luata dupa "evaluari ale securitatii", a precizat armata intr-un comunicat, relateaza AFP. "Punctele de trecere vor ramane deschise pentru cazurile umanitare si medicale", a precizat aceasta. Sectiile…