Doua persoane urmarite international de autoritatile din Cehia pentru omor au fost prinse in judetul Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Doua persoane urmarite international de autoritatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani. Prinderea celor doua persoane s a realizat in urma unei operatiuni E.N.F.A.S.T romano cehe.In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie a.c., in urma unei operatiuni…

- Doua persoane urmarite international de autoritatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operatiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, traficul rutier a revenit la normal pe DN 15C Targu Neamt…

- Unul dintre vagoane a lovit o casa, iar cinci persoane au murit, a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Transporturilor. Autoritatile locale nu exclud ca dupa inlaturarea daramaturilor sa fie gasite si alte victime ale accidentului.

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, mentionand totodata ca nu au fost raportate blocaje pe sosele din cauza zapezii si a viscolului. Autoritatile au ridicat restrictia impusa, in noaptea…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.200 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 700 de infractiuni. De asemenea, 17 persoane urmarite national sau international au fost deistate in intreaga tara. In ultimele 24 de…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- In Romania, doar patru poli urbani ii mai atrag pe romanii ramași in țara: București, Timișoara, Iași și Cluj. In rest, exista Romania paralela. Romania satelor, orașelor și județelor din care romanii pleaca. Cifrele de la statistica arata ca sute de mii de romani iși parasesc domiciliile pentru a se…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.

- Imagini incredibile surprinse in Cuba, in timpul unui festival tradițional. Cel puțin 39 de persoane au fost ranite in urma unei explozii provocate de focuri de artificii. Printre victime se numara și copii, relateaza Express.co.uk. Autoritațile au anunțat ca aproximativ 20 de persoane au fost grav…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judetul Suceava, la o distanta de circa 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva, a anuntat joi Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Folosite pentru a descoperi continut pe diverse teme, hashtag-urile din reteaua Instagram pot fi urmarite acum ca si cum ar fi persoane reale, aducand in Feed-ul principal cele mai recente postari facute de utilizatori din toata lumea, potrivit go4it.ro.

- O explozie la un nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, langa Viena s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor 18 persoane, informeaza site-ul postului Deutsche Welle. Politia austriaca a inchis accesul in zona terminalului de la Baumgarten an der March, la est…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau si reprezentantii IPJ Iasi au demarat o ancheta dupa ce vineri seara o masina de politie a fost distrusa in urma unui scandal dintr un bar din localitatea Poieni, comuna Deleni, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor,…

- Potrivit interceptarilor, barbatul care l-a atacat pe politistul din Radauti a premeditat totul. Acesta se astepta ca din clipa in clipa sa fie ridicat de mascati, iar in momentul in care oamenii legii au spart usa i-a atacat cu o sabie. Unul dintre politist a fost ranit grav, ajungand in stare critica…

- Autoritatile din California au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse începând de luni,…

- Autoritatile locale vor primi peste 115 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru asigurarea alimentarii populatiei cu energie termica, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, pentru 13 localitati din 12 judete se vor suplimenta sumele…

- Autoritațile germane investigheaza cauza accidentului de tren de marți in care au fost ranite 40-50 de persoane, in apropierea orașului Dusseldorf din vestul țarii, transmite dpa. Nu este clar deocamdata care a fost cauza coliziunii între un tren de pasageri care mergea de la Koln…

- Patru persoane, dintre care trei din județul Suceava, urmarite la nivel național sau internațional, au ajuns in arest in urma unei ample acțiuni desfașurata de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Astfel, in cursul zilei de 29 noiembrie a.c., in…

- Populatia rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane si 8,8 milioane persoane, iar populatia feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului National de Statistica (INS). INS a luat in calcul la estimarea populatiei…

- Consulatul General al Romaniei la Bonn urmareste indeaproape evenimentele legate de incendiul produs astazi, intr un imobil situat in localitatea germana Bergkamen. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…

- In orașul Vicovu de Sus din județul nostru, precum și intr-o localitate din județul Iași, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania, dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele ...

- Echipajele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat un numar de 138 misiuni la sfarșitul de saptamana ce a trecut. Astfel, pompierii au intervenit in 20 de situații in domeniul situațiilor de urgența, din care cinci pentru singerea incendiilor, trei misiuni pentru asistența persoane, un exercițiu și…

- Polițiști botoșaneni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Botoșani, efectueaza, sambata dimineața, percheziții domiciliare pe raza municipiului Iași, la principalii suspecți in cazurile unor furturi din locuința, cu un prejudiciu total de 60.000 de euro, se precizeaza intr-un comunicat…

- FCSB era la egalitate la pauza meciului cu Viktoria Plzen din Cehia, scor 0-0, dar Dica a vrut mai mult din acest meci, drept dovada a mutat inca de la pauza. N-a facut o singura schimbare, ci doua, exact așa cum i-a spus Gigi Becali dupa eșecul de la Iași, cu Poli, scor 1-0. In locul lui Golofca și…

- Accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, un barbat, o femeie si un…

- Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite,…

- Cod roșu de intervenție intr-o comuna din județul Iași, in urma unui grav accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. Șase ambulanțe de la SMURD și Serviciul Județean au preluat raniții.

- Un numar de 14 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz de transport persoane si un TIR cu cereale s-au ciocnit in judetul Iasi, la fata locului intervenind mai multe edchipaje de pompieri si Ambulanta. Din primele informatii, nu au existat persoane incarcerate, victimele fiind constiente.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, in Raducaneni, judetul Iași. Mai multe persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz de transport persoane și un camion s-au ciocnit violent. "Circulatia rutiera este oprita pe DN 28, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi, din cauza unui…

- Mai multe persoane au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in judetul Iasi. Din primele infotmatii in accident au fost implicate un tir si un microbuz de calatori. Sunt 12 victime, constiente. La fata locului s au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua…

- Compania de leasing operațional ALD Automotive, se extinde in țara cu trei reprezentanți regionali in Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, pentru a deservi clienții corporate și companiile mici și mijlocii, urmand sa aiba sedii in 24 de județe. „Anunțam extinderea acoperirii regionale in 24 de județe noi…

- Un microbuz plin cu muncitori s-a rasturnat, in județul Argeș. Un microbuz in care se aflau 20 de persoane s-a rasturnat joi – 9 noiembrie, in localitatea Stolnici, din județul Argeș, in urma accidentului rutier nefiind inregistrate victime. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean…

- Aproximativ 13.000 de persoane au protestat in Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Iași și Brașov fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. UPDATE Protest București — Peste 12.000 de oameni…

- Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite miercuri dimineața, pe DN 17, în localitatea Ilișești (județul Suceava) într-un accident rutier urmat de incendiu, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, în accident…

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- Patru persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. UPDATE: Elicopterul SMURD a preluat una dintre…

- Voluntari din cadrul unei companii de medicamente, impreuna cu zeci de elevi, au plantat pomi fructiferi in școlile din doua localitațri rurale. Angajații au fost motivați sa se implice in acest proiect care, peste cațiva ani, le va asigura elevilor care invața acolo, fructe proaspete, sanatoase, la…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme avand la bord in total 10 persoane a avut loc duminica in localitatea Santimbru, din judetul Alba, fiind activat planul rosu de interventie.

- Cel putin zece persoane sunt implicate, duminica, intr-un accident cu trei masini, produs in localitatea Santimbru din judetul Alba. Autoritatile au intrat in alerta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autoritatile din judetul Alba au intrat in alerta dupa ce trei masini au fost implicate…