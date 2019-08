Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise, sambata, intr-un atac comis in Gara centrala din oraselul Iserlohn, situat in nord-vestul Germaniei, informeaza site-ul de stiri IKZ-online.de, potrivit Mediafax.Un individ inarmat cu un cutit a atacat trecatori in Gara centrala din Iserlohn, inainte…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise joi, in estul Myanmarului, in confruntari armate intre armata si factiuni rebele, care au atacat pentru prima oara o scoala militara, relateaza AFP potrivit news.roCinci atacuri au fost comise de catre gherile etnice, joi dimineata, la Pyin Oo Lwin, un oras…

- Weekend de groaza in SUA! In ultimele ore, Statele Unite au fost zguduite de doua incidente sangeroase, care au lasat in urma zeci de morti si raniti. Atrocitatile au avut loc in statele Texas si Ohio.

- "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista. Situatia este in desfasurare", a scris politia pe Twitter. Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart. In SUA au loc deseori atacuri armate Marti, doua persoane…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte peste 25 au fost ranite intr-un atentat comis marti in orasul pakistanez Quetta, potrivit MEDIAFAX.Atacul, comis cu motocicleta-capcana, a vizat un vehicul al politiei parcat in fata unui comisariat", a declarat Mohsin Hassan Butt, seful Politiei…

- Barbati inarmati pe motociclete au ucis cel putin 34 de persoane in statul Zamfara, in nordul Nigeriei, unde bande criminale terorizeaza satele izolate, a anuntat politia duminica, potrivit AFP, transmite Agerpres. Banditi inarmati au atacat vineri seara satele Tungar Kafau si Gidan Wawa, in…

- Atac terorist de ultima ora la Londra! Mai multe persoane ucise in plina stada Doi adolescenți au fost uciși in aceasta dupa-amiaza, in Londra, la o distanța de doar cateva minute. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul din CLUJ in data de 19.06.2019 !…

- Un angajat municipal nemultumit a deschis focul vineri intr-o cladire a administratiei orasului balnear Virginia Beach de pe coasta de est americana, ucigand 11 persoane si ranind cel putin alte sase inainte...