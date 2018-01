Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane, printre care si turisti, s-a prabusit, cu putin timp in urma, in orasul egiptean Luxor, potrivit The…

- Descoperire macabra pe insula greceasca Kefalonia. Doi turiști au fost gasiți morți în urma unui posibil ritual satanic. Victimele sunt o tânara de 23 de ani din Bulgaria și iubitul ei german, în vârsta de 30 de ani. Potrivit presei locale, cadavrele au fost…

- Guvernul va realiza in Muntii Fagaras cel mai mare domeniu schiabil din Romania, care va cuprinde peste 150 de kilometri de partii, anunta ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. El a vizitat la finele anului trecut zona Balea, dupa care s-a intalnit cu reprezentantii primariilor si operatorii turistici…

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...

- In urma cu putin timp, la iesirea din localitatea Cobadin spre Viisoara s a produs un accident rutier.Din primele informatii, se pare ca in impact sunt implicate doua automobile. La fata locului, se deplaseaza elicopterul SMURD, un echipaj al SAJ Constanta, dar si politistii de la Rutiera. ...

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

- Accident CUMPLIT. O coliziune frontala intre doua autoturisme. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a prelua un ranit grav Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Victimele s-au inregistrat dupa inundatiile si alunecarile de teren cauzate de furtuna. Printre cei decedati se numara si un baietel de doi ani. Peste 150.000 de persoane au fost afectate de furtuna. Aproape 40.000 de oameni au fost nevoita sa isi paraseasca locuintele. Cel putin sase…

- Reprezentantii Serviciului Salvamont Suceava au postat ieri un material pe pagina oficiala de facebook in care explica modul in care s-a petrecut avalansa din muntii Calimani, din data de 1 decembrie. In urma acestui eveniment o tanara de 29 de ani a murit, prietenul acesteia, in varsta de 40 de ...

- Un politist de la SIAS este in stare grava la spital dupa ce marti dimineata a fost atacat cu o sabie de un suspect, in timpul unor perchezitii in Radauti. Acesta participa la perchezitii privind destructurarea unei grupari de trafic de droguri. Luptatorul SIAS a fost preluat in stare grava de ambulanta,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- O avalanșa in Munții Calimani a surprins, vineri, trei persoane, dintre care doi pompieri, acestea fiind cautate de echipele de salvare, a declarat șeful ISU Suceava, general de brigada Ion...

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. O avalanșa in Munții Parang a surprins mai…

- Explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu, potrivit ISU Sibiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- "Peste 250 mii de copii din Romania" au parintii plecati in strainatate Peste 250 mii de copii din România au parintii plecati în strainatate - releva un studiu recent, realizat de Organizatia "Salvati Copiii". Numarul copiilor ramasi în grija bunicilor sau altor…

- Cinci dintre cei 11 pasageri aflați in microbuzului implicat joi seara intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Raducaneni au ramas internați in spital, restul fiind lasați sa plece la domiciliu, potrivit reprezentanților SMURD Iași. Coordonatorul SMURD Iași, Diana Cimpoieșu,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Cobadin, intrarea dinspre Viisoara. In incident au fost implicati un biciclist si un autoturism.Victima a fost preluata cu elicopterul si transportata la spital pentru investigatii. Acesta este constient si cooperant. ...

- Patru oameni au ajuns noaptea trecuta la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un camion.Accidentul s-a produs in orasul Sangera. Victimele cu varste cuprinse intre 27 si 34 de ani au suferit rani grave.

- Doi barbați și o femeie sunt cele 3 persoane decedate in urma impactului frontal intre o mașina marca BMW și un microbuz de marfa. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia pe DN2A (E60) Constanta – Slobozia este intrerupta pe ambele sensuri la iesirea…

- Veste buna pentru toti cei care sperau sa isi recupereze taxa auto pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in trecut. A fost adoptata OUG 68/2017 care clarifica cadrul legal pentru restituirea acestei taxe.

- In urma cu putin timp, elicoperul SMURD a ajuns in comuna Pantelimon."Repezentantul PMP din Biroul Electoral de la sectia 508 din satul Pantelimonul de sus a facut o criza de epliepseldquo;, a declarat, pnetu cotidianul ZIUA de Constanta, presedintele Biroului electoral din Pantelimon Teodora Stancu.Barbatul…

- Femeia, in varsta de 81 de ani, din Botosani, a luat foc dupa ce a turnat benzina in soba. Potrivit medicilor, pacienta prezenta arsuri pe piept, maini si picioare. „Elicopterul SMURD a intervenit la Botosani pentru o pacienta cu arsura prin flacara pe aproximativ 40- suprafata corporala: torace anterior,…

- Doua persoane au suferit arsuri severe, in urma unui incendiu care a avut loc in orasul Chisineu-Cris. Un barbat a incercat sa aprinda focul in soba si a folosit o substanta usor inflamabila.

- Un puternic incendiu a izbunit, marti dupa-amiaza, la o casa din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, iar flacarile s-au extins la o pensiune in care nu sunt turisti. Cinci persoane au facut atac de panica si au avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar flacarile risca sa se extinda la alte doua…

- Doua persoane au fost ranite duminica dupa amiaza pe drumul care duce din Hațeg spre Manastirea Prislop, din județul Hunedoara, victimele, un barbat de 43 de ani și o femeie de 40 de ani, fiind transportate la spitalul din orașul Hațeg pentru ingrijiri medicale. "Barbatul prezenta cu…

- La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD si doua de descarcerare. "Deocamdata nu se stie daca in afara de cele doua persoane decedate mai sunt si alte victime. Se asteapta o macara pentru ridicarea TIR-ului", precizeaza purtatorul de cuvant, noteaza Agerpres. [citeste si]…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident de circulatie, niciuna dintre ele nefiind in stare grava, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. La fata locului au sosit mai multe echipaje de politie, dar si un elicopter SMURD, doua…

- Patru persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. UPDATE: Elicopterul SMURD a preluat una dintre…

- Un elicopter rus la bord caruia se aflau opt persoane s-a prabusit joi dupa-amiaza în Marea Groenlandei, afirma surse citate de agentiile de presa Sputnik si Associated Press, scrie Mediafax. Elicopterul efectua o cursa pe ruta Pyramida, o comunitate rusa situata în Arhipelagul…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov, elicopterul SMURD urmand sa preia o victima care se afla in stare grava. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- Un accident rutier grav s-a produs duminica in jurul orei 13:00, in localitatea Santimbru, in care au fost implicate 3 autoturisme. Din primele informații 10 persoane ar fi implicate in accident. Pentru gestionarea optima a misiunii de salvare, la fața locului au fost dislocate o unitate de terapie…

- Conform sursei citate, au fost raniti un copil de 12 ani, sase barbati si o femeie, sase dintre victime fiind de nationalitate germana, una italiana si una fiind de origine romana. Atacatorul, care a fost retinut, are 33 de ani si este cunoscut fortelor de ordine pentru acte de violenta si furt, el…

- Accident auto cu 5 raniți, la ieșirea din Timișoara spre Peciu Nou. Un grav accident rutier s-a petrecut, vineri seara, la iesirea din Timisoara, pe drumul care duce spre localitatea Peciu Nou. „Un barbat in varsta de 70 de ani conducea un autoturism pe DJ593, dinspre Peciu Nou spre Timisoara, iar la…

- Jandarmii au surprins in Constanta cinci persoane care doreau sa vanda, fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 283 pachete de tigari netimbrate 5660 tigarete . In perioada 17 18 octombrie a.c. intre orele 07.00 07.30, doua echipaje de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, au desfasurat…

- Un tanar din Gherla și bunicul acestuia au ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce tavanul casei in care locuiau s-a prabușit peste ei. Incidentul a avut loc la o casa de pe strada Pajiștei din localitate. Din cate se pare, cei doi efectuau lucrari la tavan, in momentul in care acesta s-a desprins…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc pe DN2, intre Urziceni si Cosereni. Sase masini au fost implicate in coliziune. Mai multe persoane au ramas incarcerate. Medicii acorda primul ajutor celor 15 raniti.La fata locului se afla mai multe echipaje de descarcerare, autospeciale, 4…

- Doua persoane si-au pierdut viata, o a treia a fost transferata in stare critica, cu un elicopter, la un spital din Craiova, iar alte doua persoane au ajuns initial la spitalul din Slatina in urma unui grav accident petrecut sambata. Victimele se intorceau de la lucru.