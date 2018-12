Două persoane rănite într-un accident din Timiș, cauzat de un bărbat în vârstă de 77 de ani Doua persoane au fost ranite in seara de Craciun, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, pe fondul neacordarii de prioritate. Vina o poarta un barbat in varsta de 77 de ani. Varstnicul conducea dinspre Carpiniș, inspre Sacalaz, iar la un moment dat a virat la stanga pe strada nr. 3 ... The post Doua persoane ranite intr-un accident din Timiș, cauzat de un barbat in varsta de 77 de ani appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și trei persoane ranite, s-a produs duminica, puțin dupa 12, pe DN1C, pe raza localitații clujene Coplean, comuna Cașeiu. Potrivit primelor informații, din cauza vitezei neadaptate intr-o curba, pe fondul unui carosabil umed, șoferul unui…

- Sfarșit crunt pentru un tanar care recent a implinit varsta majoratului. Barbatul era pasager, azi-dimineața, intr-un autoturism condus de prietenul sau, cand, la un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de o mașina care circula regulamentar.…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unui accident petrecut duminica in judetul Neamt, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme.

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unui accident petrecut duminica in judetul Neamt, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme.

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și cu o alta ranita, s-a produs luni dimineața, in Turda, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 25 de ani, din comuna Viișoara, județul Cluj, ajuns in Piața Romana din Turda, a acroșat…

- Un barbat de 33 de ani a decedat la spital in urma unui accident care a avut loc in seara zilei de joi, 22 noiembrie, in localitatea Tiganca, din raionul Cantemir. Alte patru persoane au ajuns la spital cu traumatisme grave, transmite IPN.

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite.

- Un barbat de aproximativ 55 de ani a murit si alte trei persoane, printre care si un copil de aproximativ 13 ani, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care a avut loc in judetul Neamt.