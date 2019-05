Două persoane rănite, după furtuna din Capitală Doua persoane au fost ranite luni seara, in urma conditiilor meteo nefavorabile din Capitala, a anuntat ISU Bucuresti-Ilfov. Cele doua persoane sunt constiente si au dorit sa fie transportate la spital, a precizat sursa citata. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, furtuna a provocat pagube pe Strazile Mircea Vulcanescu - doi copaci cazuti si Postalionului, unde au cazut elemente de constructie de pe un bloc. "Pana in acest moment, am intervenit pentru degajarea a sase copaci cazuti, trei pe auto si trei pe strada, in Bucuresti, un stalp cazut pe un auto in Jilava, Ilfov si o interventie pentru degajare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Capitala au avut loc 10 accidente, soldate cu ranirea ușoara a opt persoane și a altor doua aflate intr-o stare grava, transmite brigada rutiera, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ranite grav in accidentele produse in ultimele 24 de ore in Capitala anunța Briagada…

- Grav accident in Capitala! Un autobuz a intrat intr-un bloc de locuințe, dupa ce a lovit patru mașini. Șoferul mijlocului de transport in comun ar fi suferit o criza diabetica. Acesta și alți trei oameni din autoturisme au fost raniți in urma impactului.

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce șoferul unui autobuz care circula pe linia 163, fara calatori, a pierdut controlul, iar mașina a intrat intr-un bloc de pe Șoseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei. Reprezentanții Brigazii Rutiere a ...

- Un puternic incendiu a afectat un imobil din Capitala, trei persoane fiind evacuate, anunta ISU Bucuresti Ilfov.Conform ISU, luni noaptea, un incendiu a izbucnit intr un imobil situat pe strada Vasile Lascar, din Capitala, conform stiripesurse.ro.Suprafata afectata a fost de aproximativ 200 de metri…

- O ploaie torentiala, cu vant puternic si grindina, care a durat 15 minute, a lasat urme vizibile in Timisoara, fiind semnalate mai multe avarii, precum panouri de statii de autobuz luate de vant si copaci cazuti.

- O ploaie torentiala, cu vant puternic si grindina, care a durat 15 minute, a lasat urme vizibile in Timisoara, fiind semnalate mai multe avarii, precum panouri de statii de autobuz luate de vant si copaci cazuti.

- 42 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, data la care, la ora 21 si 22 de minute, Capitala si alte sapte judete din Romania au fost zguduite de cel mai puternic seism din istoria moderna a tarii. Autoritatile de la acea vreme au fost coplesite de proportia dezastrului. Aveau in fata morti, […]…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov a anuntat bilantul pentru ora 07:00. Astfel, potrivit datelor, pompierii au fost prezenti la 130 de interventii: 27 de autoturisme au fost avariate, 34 de copaci cazuti, 59 interventii pentru degajare elemente de constructii, 17 cabluri rupte,…