Două persoane, moarte pe litoral. S-au înecat în valurile mării Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", pentru gasirea persoanei disparute in mare, la Mamaia, au intervenit doua echipaje de scafandri. Dupa ce barbatul de aproximativ 30 de ani a fost scos din apa, medicii de pe ambulanta SMURD sosita la fata locului au incercat in zadar resuscitarea acestuia. Pe plaja a aterizat si elicopterul SMURD. Numarul total al persoanelor inecate in mare, in statiunile litoralului romanesc, in ultimele doua luni, a ajuns astfel la 12. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Incendiul violent a fost stins. Pompierii s-au luptat timp de cinci ore sa stinga incendiul și au evacuat angajații care dormeau atunci cand a izbucnit incendiul. ------- VIDEO CU INCENDIUL AICI Un incendiu violent a distrus in totalitate, in noaptea de luni spre marti, cladirea fostului club…

- Autoritatile au intrat miercuri dupa-amiaza in alerta, pentru cautarea unui adolescent care s-ar fi inecat in Dunare, in localitatea constanteana Dunareni, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, inclusiv un elicopter SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Autoritatile au intrat miercuri dupa-amiaza in alerta, pentru cautarea unui adolescent care s-ar fi inecat in Dunare, in localitatea constanteana Dunareni, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, inclusiv un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un turist in varsta de 62 de ani, din Bucuresti, se afla in stare critica la Spitalul Judetean Constanta, dupa ce duminica a fost salvat din apa marii, in statiunea Mamaia, fiind transportat cu un elicopter SMURD la unitatea medicala, potrivit agerpres.ro.Citește și: Exploziv! De unde a fost…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea', pentru stingerea focului au intervenit 17 pompieri, cu patru autospeciale. 'La incendiu intervin patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, cu 17 pompieri din cadrul a trei detasamente de interventie. Din primele informatii,…

- Adolescentul disparut joi seara, la Poarta Alba, a fost gasit de scafandri, insa cadrele medicale sosite la fata locului au incercat in zadar, timp de aproape o ora, resuscitarea acestuia, fiind declarat decesul, a transmis Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Cautarile elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut in valurile marii in statiunea Mamaia, au fost reluate miercuri dimineata, fiind mobilizati 24 de scafandri, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit Mediafax. Potrivit sursei citate,…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral si la membrele inferioare si, dupa ce a fost scoasa de sub bucatile de tabla, a fost transportata de un echipaj SMURD la spital. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov,…