- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o locuința din localitatea clujeana Apahida.În urma apelului la numarul unic de urgența 112, la locul solicitarii au fost trimise trei autospeciale de stingere a incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Cel puțin 37 de persoane și-au gasit sfarșitul intr-un incendiu cumplit izbucnit intr-un centru comercial din Siberia, iar alte zeci sunt date disparute, printre ele fiind și copii, anunța BBC.

- O persoana a fost ranita, altele au suferit atacuri de panica iar zeci de oameni au fost evacuati in urma unei explozii care s-a produs duminica dimineata intr-un bloc cu 16 apartamente din municipiul Buzau. De asemenea, cateva apartamente din blocul vecin au fost afectate si mai multe masini au fost…

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Autoturismul din care a fost aruncat cadavrul unui tanar pe o strada din Pitesti a fost identificat in trafic, duminica, cei patru ocupanti fiind condusi la audieri. Masina suspecta, care era data in urmarire, a fost observata de o patrula de jandarmi. "Autoturismul Opel Antara de culoare gri, cu numarul…

- Potrivit pompierilor, incendiul ar fi pornit de la un resou defect din garsoniera unui batran in varsta de 70 de ani. Blocul invaluit in fum dens a fost evacuat, iar mai multe persoane au suferit atacuri de panica si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cea mai grava stare este a unui barbat de 46…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- NEATENTIE… In aceasta dimineața, un echipaj SMURD a fost solicitat sa intervina la Valea Mare, comuna Ivanești, unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a dat foc, din neatenție. Omul a vrut sa aprinda lemnele in soba, folosind, cel mai probabil, benzina. Cand a aprins chibritul, lichidul ușor inflamabil…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba. Doua persoane, angati ai unitatii, fiind ranite. O victima a suferit arsuri, iar cea de-a doua a fost intoxicata cu fum. Pompierii au gasit si un pacient decedat, dar medicii spun ca murise inainte de producerea…

- Patru oameni au fost atacați cu cuțite și raniți grav in capitala Austriei, Viena. Agresiunile au avut loc miercuri seara, in plina strada, dar nici pana acum nu se știe nimic despre atacator sau motivele sale.

- Importat de Liviu Dragnea de la defunctul partid Romania Mare infiintat de Corneliu Vadim Tudor, Codrin Stefanescu urla din toate puterile si-l ameninta pe camaradul sau Liviu Dragnea care este pregatit sa-l arunce pe traseist peste bord. In vadita pierdere de teren Codrin Stefanescu, a lansat, miercuri…

- Un copil in varsta de 2 ani a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp, dupa ce, a ramas cateva momente nesupravegheat. El a ramas internat sub supraveghere, medicii urmand sa ia o decizie in ceea ce priveste indrumarea acestuia catre un spital de specialitate din tara.Incidentul s-a petrecut ...

- Potrivit primelor informatii, tanarul voia sa aprinda o soba cu benzina, insa aceasta a explodat, fara a provoca un incendiu. Tanarul a fost transportat de urgența la Spitalul Județean Argeș, pentru ingrijiri medicale. Starea lui este una grava. Citeste si Explozie puternica in TIR,…

- Un numar de 109 persoane au suferit fracturi, luxatii sau entorse ale membrelor, in ultimele 72 de ore, a declarat joi, pentru Agerpres, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu.

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza pe strada Izvoare din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, de la acoperișul unei anexe gospodarești, respectiv 40 mp, focul s-a propagat la acoperișul unei locuințe.Un barbat de 67 ani a suferit arsuri de grad II și II pe 7% din suprafața corporala.

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la...

- O solicitare primita pe numarul 112, joi dimineața, anunța un incident in care au fost raniți doi copii și un barbat, iar locuința in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale pentru stins incendii din Detașamentul Dej, o ambulanța SAJ și una SMURD au fost alertate pentru a se deplasa…

- Un barbat de 39 de ani cazat într-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transportat la spital dupa ce în garsoniera în care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pâna când pompierii au reușit sa…

- Directorul Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj trebuie sa repare o „greseala" de 14 mii de lei, prejudiciu adus societatii pentru ca a fost decontata mai multa benzina decat trebuia. Astfel, a fost depasit consumul...

- Doua actiuni de salvare a unor persoane ramase blocate pe munte au avut loc, in acest sfarsit de saptamana, in masivele din judetul Hunedoara, dupa ce o femeie a suferit un traumatism la coloana vertebrala in timp ce schia pe un traseu din Masivul Oslea, iar patru tineri au ramas blocati cu ATV-urile…

- O aeronava Spartan (C-27J Spartan) a Forțelor Aeriene Romane va ajunge azi, 15 februarie la Satu Mare pentru a prelua un pacient care a suferit arsuri grave. Acesta va fi transportat la o clinica din Capitala. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Pacientul…

- Camelia Roiu mai sustine ca oficialii din conducere i-ar fi spus ca banii au fost folositi pentru plata furnizorilor. Marturia CUTREMURATOARE a medicului care a filmat pacientul cu larve pe rani: Asist neputincioasa la un malpraxis care este perpetuat "Ce faci cind descoperi, intimplator,…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unui cadavru din lacul Tismana. La fata locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Garzii de Interventie Tismana precum si lucratori din cadrul IPJ Gorj. Cadavrul a fost adus de curenti la malul lacului fiind vazut de trecatori care au care…

- Angajații CFR și calatorii care se aflau in Gara de Nord din Timișoara in aceasta dimineaa au trecut prin adevarate momente de panica. Doua vagoane dezafectate au luat foc, iar pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a lichida valvataia. La finalizarea intervenției a fost descoperita, in interior,…

- Un barbat s-a aruncat in urma cu puțin timp in fața unui tren de persoane, in Gara Targu Jiu. Potrivit polițiștilor ajunși la fața locului, barbatul a decedat. Oamenii legii fac verificari pentru a stabili identitatea persoanei respective și ce ...

- Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

- Caz halucinant in Suceava! O fetita in varsta de 2 ani a suferit arsuri de gradul trei pe o treimea din corp, insa nu a fost dusa la medic. Potrivit monitorulsv.ro, fetita a fost oparita cu apa clocotita.

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35 din suprafata corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa cupleze locomotiva…

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, vineri, trei muncitori…

- Doi muncitori de la RADET au murit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti. Cei doi lucrau, intr-un canal, la remedierea unei avarii. Inainte ca oamenii sa poata face ceva, teava s-a rupt complet si din ea au tasnit apa si aburi fierbinti.

- Unul dintre cei doi copii din comuna vasluiana Pungesti, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu izbucnit ieri in locuinta lor, este in stare foarte grava, prognosticul fiind foarte rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului ”Grigore Alexandrescu”, medicul Raluca Alexandru. Potrivit…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat de 54 de ani din Oțelu Roșu a fost preluat de urgența de elicopterul SMURD și dus la București, dupa ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, majoritatea pe fața și membre. Barbatul este din Oțelu Roșu și a ajuns la Spitalul Municipal din Caransebeș dupa ce a suferit arsuri grave…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii au avut loc cinci accidente rutiere grave, nicio persoana decedata și opt persoane traumatizate. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, in urma precipitațiilor inregistrate pe teritoriul țarii sub forma de ninsoare, trasee naționale blocate la moment…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Postul de Politie Peștișani a fost sesizat cu privire la faptul ca in curtea Liceului din localitate un barbat a agresat un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 37 de ani, din localitate, a venit in curtea liceului și a amenințat mai multi elevi, iar pe un…

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, in aceasta seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit arsuri grave la fata in urma exploziei unor artificii, in noaptea de Craciun.Viatri, in varsta de 30 ani, a publicat pe retelele de socializare o fotografie in care apare cu arsuri la fata si o cicatrice…

