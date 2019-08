Două persoane la spital și un autoturism răsturnat după ce șoferul unui TIR nu a acordat prioritate, la Timișoara Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui tanar de 25 de ani, aflat la volanul autotrenului. Acesta circula dinspre Timișoara spre Șag, iar la intrarea pe platforma Incontro a virat la stanga fara a acorda prioritate unui autoturism condus regulamentar, din sens opus, de un barbat de 61 de ani. Șoferul mașinii mici a incercat sa evite impactul, insa nu a reușit. A tras de volan, iar in urma coliziunii mașina a ricoșat in afara drumului unde s-a rasturnat intr-un șanț. In urma accidentului, șoferul nevinovat și soția lui, in varsta de 55 de ani, au fost raniți și au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, vinovat de producerea accidentului este tanarul de 24 de ani, care circula pe strada Telegrafului, dinspre Mihail Kogalniceanu, iar la intersecția cu strada Renașterii nu a acordat prioritate unui autoturism condus regulamentar…

- Accidentul s-a produs pe drumul ce leaga Lugojul de Caransebeș, in zona intersecției cu drumul ce duce la Gavojdia. Tanarul in varsta de 25 de ani circula regulamentar in momentul in care șoferul camionului a vrut sa vireze la stanga și i-a taiat calea. In urma impactului, șoferul nevinovat…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat in varsta de 49 de ani. Acesta circula pe Calea Șagului, spre bulevardul Liviu Rebreanu, iar in zona podului nu a vazut la timp autoturismele care incetinisera in fața sa. A lovit din spate un Hyundai, condus de un tanar de 30 de ani,…

- Accidentul s-a petrecut vineri dupa-masa la intersecția strazilor Ardealului și Pacii din Timișoara. Șoferul unui Nissan nu a pastrat distanța regulamentara fața de un autoturism Ford ce circula in fața sa și l-a lovit din spate. Conducatorul auto vinovat de producerea accidentului…

- Individul necunoscut a intrat joi, in jurul orei 14, in casa de pariuri de pe strada Transilvania din Timișoara. S-a prefacut ca vrea sa completeze un bilet, insa a inceput sa o amenințe pe angajata cu acte de violența, spun polițiștii. I-a cerut acesteia banii din incasari și s-a facut nevazut.…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, motociclistul, un barbat de 31 de ani, circula pe strada Timișoarei, dinspre Giroc spre Timișoara, iar la un moment dat a fost acroșat de șoferul unui microbuz, un barbat de 51 de ani, care venea de pe o strada laturalnica și a incercat…

- Din primele informații, batrana numai ce se angajase in trecerea carosabilului, cand a fost lovita de un șofer neatent care efectua o manevra cu spatele, la intersecția strazilor Michelangelo cu Mihai Eminescu. Șoferul fie nu a observat ca batrana a cazut și s-a lovit la cap, fie s-a speriat, insa…

- Potrivit martorilor incidentului, șoferul a condus cu viteza pe Popa Șapca, a intrat in balans, a evitat cu greu doua mașini aflate in trafic și doar o minune a facut sa nu loveasca și pietonii aflați pe trecere. A intrat apoi cu viteza in sensul giratoriu de langa benzinaria Gazprom, a lovit o bordura…